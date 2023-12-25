Альварес: "Я очень счастлив в "Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Хулиан Альварес заявил, что не помышляет о смене клуба в обозримом будущем.

Альварес выступает за "Сити" с лета 2022, в течение этого времени выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии, Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.



Альварес не всегда выходит в стартовом составе "Сити", особенно в Лиге Чемпионов, и пресса время от времени сватает Хулиана в европейские гранды вроде "Реала" и "Барселоны". Однако 23-летний аргентинец никуда не собирается.



"Правда в том, что я очень счастлив в "Манчестер Сити". Я нахожусь в клубе чуть более года. Я очень доволен всем, чего мы достигли".



"Теперь наша цель в том, чтобы сражаться и попытаться снова выиграть все эти трофеи!" — цитирует Альвареса журналист Фабрицио Романо.