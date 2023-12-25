"Реал собирается вернуть Кепу в "Челси"

"Реал" едва ли будет выкупать голкипера Кепу Аррисабалагу в "Челси" в конце сезона.

Напомним, "Реал" был вынужден арендовать Кепу после того, как первый номер команды Карло Анчелотти в лице Тибо Куртуа получил тяжелую травму.



Едва перебравшись в Мадрид, Кепа сделал несколько заявлений о том, что не хочет возвращаться в "Челси" и надеется заслужить постоянный контракт с "Реалом".



Однако недавно сам Кепа побывал в лазарете, а по возвращении обнаружил, что в его отсутствие себя с лучшей стороны проявил украинец Андрей Лунин.



И хотя Кепа сыграл в двух последних матчах "Реала" перед Рождеством, Анчелотти уже сказал, что пока не решил, кто окажется на воротах, когда сезон возобновится.



По информации AS, в "Реале" испытывают сомнения насчет умений Кепы играть в воздухе и командовать партнерами по команде, поэтому в данный момент постоянный трансфер 29-летнего испанца выглядит маловероятным.