"Челси" будет оштрафован из-за игрока, который не сыграл ни матча за клуб в Премьер-Лиге

"Челси" будет оштрафован на 25,000 фунтов из-за игрока, который не провел ни одного матча за клуб в Премьер-Лиге.

Накануне "Челси" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Вулверхэмптона", и в этом матче сразу шесть игроков команды Маурисио Почеттино получили желтые карточки.



Помимо Рахима Стерлинга, Конора Галлахера, Коула Палмера, Мало Гюсто, Николаса Джексона, "горчичник" также был показан резервному голкиперу Маркусу Беттинелли, который выразил свое несогласие с решением рефери со скамейки запасных.



Как напоминает Daily Mail, правила FA предусматривают штраф в 25,000 фунтов за плохую дисциплину, если шесть или более игроков команды получат желтые или красные карточки в одном матче.



Примечательно, что Беттинелли сыграл только один матч за "Челси" после своего перехода из "Фулхэма" в 2021 году, да и тот пришелся на Кубок Англии.