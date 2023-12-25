"Ливерпуль" интересуется Йоханом Бакайоко

"Ливерпуль" проявляет интерес к правому вингеру ПСВ Йохану Бакайоко в преддверии зимнего трансферного окна.

20-летний Бакайоко считается одним из ярчайших талантов в голландской Эредивизии и сыграл уже девять матчей за сборную Бельгии. Переход Йохана в более серьезный клуб — лишь вопрос времени.



По информации Daily Mirror, "Ливерпуль" рассматривает Бакайоко в качестве замены для Мохамеда Салаха, особенно в свете скорого отъезда египтянина на Кубок Африки.



Для приобретения Бакайоко, который в этом сезоне забил четыре гола и отдал 13 результативных передач в 27 матчах, может потребоваться сумма в районе 40 миллионов фунтов.