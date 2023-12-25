"РБ Лейпциг" открыл дверь к возвращению Вернера в Премьер-Лигу

"РБ Лейпциг" открыл дверь к возвращению нападающего Тимо Вернера в Премьер-Лигу в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Бундеслиги Вернер отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе "РБ Лейпциг", еще шесть раз выйдя на замену.



Как сообщает Bild, "РБ Лейпциг" уже дал понять Вернеру, что готов отпустить Тимо в аренду на вторую половину сезона 2023/24.



К 27-летнему немцу существует определенный интерес из Премьер-Лиги, где он отыграл два сезона за "Челси" до своего возвращения в Лейпциг" в 2022 году.



Однако в данный момент Вернер, которого сватают в "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм", не уверен насчет смены клуба в январе, несмотря на угрозу лишиться своего места в сборной Германии на Евро-2024.



Ожидается, что Вернер окончательно определится со своими планами на вторую половину сезона уже по ходу января.