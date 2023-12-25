Почеттино уверен, что Нкунку станет ключевым игроком для "Челси"
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино выразил уверенность, что нападающий Кристофер Нкунку станет ключевым игроком для его команды.
Из-за полученной летом травмы колена Нкунку, купленный у "РБ Лейпциг" за 52 миллиона фунтов, дебютировал за "Челси" только в прошлый вторник, появившись на замену в матче Кубка Лиги против "Ньюкасла".
А накануне Нкунку дебютировал и в Премьер-Лиге. Кристофер не смог предотвратить поражение 2:1 от "Вулверхэмптона", но при этом отметился голом после своего выхода со скамейки, чем очень порадовал Почеттино.
"Я был очень рад увидеть, что Нкунку забил, и это показывает, насколько важен он может быть для нас".
"Мы не можем чересчур подвергать его давлению. Он очень долго отсутствовал, и поэтому мы выпустили его только после 60-й минуты — чтобы помочь облегчить ему жизнь".
"Он классный игрок, который может забивать голы, и мы довольны, что он сделал это сегодня. Конечно, мы также расстроены, что не выиграли этот матч".
"Кристо нужно время, чтобы начать регулярно себя проявлять, но мы очень уверены в том, что он наберет свою лучшую форму и будет ключевым игроком для нас", — цитирует Почеттино Metro.
25.12.2023 11:00
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