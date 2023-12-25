"Вулверхэмптон" — "Челси". Лучшие моменты (ВИДЕО)

Рахим Стерлинг Предлагаем вашему вниманию видеообзор главных моментов воскресного матча 18-го тура Премьер-Лиги между "Вулверхэмптоном" и "Челси".



Указанный контент недоступен.
Только для зарегистрированных пользователей.


Метки видео, Вулверхэмптон, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2023 10:00

Количество просмотров Просмотров: 405

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vkhaindrava 25.12.2023 10:45 # vkhaindrava
    стерлинг здорово отборолся и выгрыз мяч, а далее эгоистичным образом поступил

    (ответить)

  2. kylixgunner 25.12.2023 10:44 # kylixgunner
    чет не везет челси. стерлинга обратно в ливерпуль

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: