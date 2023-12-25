"Вулверхэмптон" — "Челси". Лучшие моменты (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзор главных моментов воскресного матча 18-го тура Премьер-Лиги между "Вулверхэмптоном" и "Челси".
Указанный контент недоступен.
Только для зарегистрированных пользователей.
25.12.2023 10:00
Просмотров: 405
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
стерлинг здорово отборолся и выгрыз мяч, а далее эгоистичным образом поступил
(ответить)
чет не везет челси. стерлинга обратно в ливерпуль
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий