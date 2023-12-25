Невилл считает, что Клопп не знает свою лучшую тройку нападения

Ливерпуль Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не знает, кем дополнить Мохамеда Салаха в тройке нападения.

По мнению Невилла, в своем нынешнем состоянии нападение "Ливерпуля" не дотягивает до легендарного трио из Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане, которые обеспечивали "красным" победы в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.

Невилл видит, что Клопп продолжает тасовать Луиса Диаса, Коди Гакпо и Дарвина Нуньеса, пытаясь определить лучшее сочетание.

"Юрген Клопп не уверен насчет своей тройки нападения, он меняет их местами, и каждую неделю ты не знаешь, кто сыграет. Также он производит замены довольно рано".

"В лице Фирмино, Салаха и Мане у него была тройка, которая работала как часы и всегда играла. Теперь он в ситуации, когда каждую неделю жонглирует шарами, гадая, кого ему выбрать".

"Они стали неряшливее. Та прежняя тройка соответствовала мировому уровню. Нуньес, Гакпо и Диас неряшливы, Салах, разумеется, нет. Думаю, это та область, где "Ливерпулю" нужно прибавить", — цитирует Невилла Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Невилл

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2023 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1043

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. theo-zm 25.12.2023 10:57 # theo-zm
    КаронаВирус им обеспечила победу в АПЛ и ЛЧ

    (ответить)

  2. wilegend 25.12.2023 10:32 # wilegend
    щльсо88 тоже жонглирует моими шарами

    (ответить)

  3. sausage 25.12.2023 09:44 # sausage
    Ну первый выбор тренера скорее Диас-Гакпо-Салах. А такую бомбическую тройку, как была, уже вряд ли соберёшь. Вот пробует по сопернику и по календарю ротировать с Нуньесом, иногда с Эллиотом. Так-то Салах и Диас норм, но связующего цн нет, Гакпо пока не тянет. Вообще далеко не все могут быстро адаптироваться к клопповскому футболу. Он сам на днях говорил об этом и вспоминал Робертсона и Фабиньо. Так что может и Гакпо ещё прокачается и заиграет должным образом.

    (ответить)

  4. ragoz2020 25.12.2023 09:22 # ragoz2020
    хойлунда отдайте клоппу,он его прокачает

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: