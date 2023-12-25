Невилл считает, что Клопп не знает свою лучшую тройку нападения
Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не знает, кем дополнить Мохамеда Салаха в тройке нападения.
По мнению Невилла, в своем нынешнем состоянии нападение "Ливерпуля" не дотягивает до легендарного трио из Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане, которые обеспечивали "красным" победы в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.
Невилл видит, что Клопп продолжает тасовать Луиса Диаса, Коди Гакпо и Дарвина Нуньеса, пытаясь определить лучшее сочетание.
"Юрген Клопп не уверен насчет своей тройки нападения, он меняет их местами, и каждую неделю ты не знаешь, кто сыграет. Также он производит замены довольно рано".
"В лице Фирмино, Салаха и Мане у него была тройка, которая работала как часы и всегда играла. Теперь он в ситуации, когда каждую неделю жонглирует шарами, гадая, кого ему выбрать".
"Они стали неряшливее. Та прежняя тройка соответствовала мировому уровню. Нуньес, Гакпо и Диас неряшливы, Салах, разумеется, нет. Думаю, это та область, где "Ливерпулю" нужно прибавить", — цитирует Невилла Sky Sports.
25.12.2023 09:00
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КаронаВирус им обеспечила победу в АПЛ и ЛЧ
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щльсо88 тоже жонглирует моими шарами
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Ну первый выбор тренера скорее Диас-Гакпо-Салах. А такую бомбическую тройку, как была, уже вряд ли соберёшь. Вот пробует по сопернику и по календарю ротировать с Нуньесом, иногда с Эллиотом. Так-то Салах и Диас норм, но связующего цн нет, Гакпо пока не тянет. Вообще далеко не все могут быстро адаптироваться к клопповскому футболу. Он сам на днях говорил об этом и вспоминал Робертсона и Фабиньо. Так что может и Гакпо ещё прокачается и заиграет должным образом.
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хойлунда отдайте клоппу,он его прокачает
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