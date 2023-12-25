Невилл считает, что Клопп не знает свою лучшую тройку нападения

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не знает, кем дополнить Мохамеда Салаха в тройке нападения.

По мнению Невилла, в своем нынешнем состоянии нападение "Ливерпуля" не дотягивает до легендарного трио из Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане, которые обеспечивали "красным" победы в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.



Невилл видит, что Клопп продолжает тасовать Луиса Диаса, Коди Гакпо и Дарвина Нуньеса, пытаясь определить лучшее сочетание.



"Юрген Клопп не уверен насчет своей тройки нападения, он меняет их местами, и каждую неделю ты не знаешь, кто сыграет. Также он производит замены довольно рано".



"В лице Фирмино, Салаха и Мане у него была тройка, которая работала как часы и всегда играла. Теперь он в ситуации, когда каждую неделю жонглирует шарами, гадая, кого ему выбрать".



"Они стали неряшливее. Та прежняя тройка соответствовала мировому уровню. Нуньес, Гакпо и Диас неряшливы, Салах, разумеется, нет. Думаю, это та область, где "Ливерпулю" нужно прибавить", — цитирует Невилла Sky Sports.