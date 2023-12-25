Уолкотт призвал "Арсенал" быть осторожнее с Тоуни

Бывший вингер "Арсенала" Тео Уолкотт призвал "канониров" быть осторожнее насчет приобретения нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни в январе.

Приглашение забивного нападающего является приоритетной задачей для "Арсенала" на зимнее трансферное окно, и Тоуни считается целью номер один "канониров".



Уолкотт признает, что Тоуни напоминает ему экс-нападающего "Арсенала" Оливье Жиру, однако Тео указывает на то, что Айвен не имеет игровой практики на клубном уровне с мая.



"Я просто чувствую, что глубоко внутри Микель (Артета) знает, что ему нужно, но мы не должны зацикливаться на этом".



"Я был бы осторожен насчет Тоуни, потому что он давно не играет. Он является нападающим, который похож на выступавшего за "Арсенал" Оливье Жиру. Я был его большим фанатом".



"Им кое-чего слегка не хватает, но они надежны в обороне, и прежде они уже выигрывали трофеи чисто благодаря обороне. Я просто чувствую, что они стали лучше, чем в прошлом сезоне", — цитирует Уолкотта Daily Mirror.