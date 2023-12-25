Саутгейт: "Моуриньо был прав, я способен на все"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт уверен, что ему будет по плечу любая работа, когда он оставит национальную команду.

Достоверно известно, что Саутгейт подумывал оставить свою нынешнюю работу еще после поражения от сборной Франции в четвертьфинале ЧМ-2022.



Саутгейт поддался уговорам FA и остался, но Евро-2024 следующим летом вполне может стать последним большим турниром англичан при Гарете.



Саутгейта уже достаточно давно связывают с возвращением в клубный футбол, и Гарет уверен, что он смог бы тренировать любую команду в Премьер-Лиге, где он уже имеет опыт работы благодаря "Мидлсбро".



"Я знаю, что способен на это. У меня нет никаких сомнений".



"Если честно, в мировом футболе нет такой работы, которая бы могла отпугнуть или внушить страх после полученного здесь опыта. Ты не можешь получить работу, у которой выше профиль, с которой связано более высокое давление и в которой больше сложных вещей".



"Мне было 35, когда я стал главным тренером в Премьер-Лиге. Мы финишировали 12-ми и 13-ми, и тогда я не знал ничего из того, что знаю сейчас".



"Каждый вспоминает о "Мидлсбро": "О, с ним "Мидлсбро" вылетел". Ну, на третий год мы действительно вылетели, но у меня есть опыт трех лет тренерской работы в Премьер-Лиге".



"Несомненно, первый сезон был моим лучшим достижением. Я превратился из капитана/игрока в главного тренера многомиллионного бизнеса в сложнейшей лиге мира, и мы довольно неплохо финишировали, учитывая наш бюджет".



"Я чувствую себя уверенно в своей нынешней роли. Я уверен в себе, что бы ни случилось в будущем. Конечно, я не буду здесь 20-30 лет. Я не знаю, что случится в будущем. Я очень спокоен насчет этого".



"Помню, я разговаривал с Жозе (Моуриньо), когда он трудился в "Манчестер Юнайтед", и он сказал: "Знаешь, когда ты оставишь эту роль, ты будешь способен на все". Я подумал, что это, наверное, правда, но семь лет спустя я чувствую, что это точно правда", — сообщил Саутгейт Sky Sports.