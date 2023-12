Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" обзаведется новым нападающим. "Астон Вилла" поборется за Тимо Вернера. Оле Гуннар Сульшер близок к возвращению в футбол. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

Саудовские клубы готовят новый трансферный рейд на Премьер-Лиге, собираясь увеличить разрешенный лимит иностранных игроков с восьми до 10. (he Telegraph)



"Юнайтед" подпишет нападающего в январе. (Fabrizio Romano)



"Юнайтед" добавил атакующего полузащитника "Лиона" Райана Шерки в список своих трансферных целей. (Football Transfers)



"Юнайтед" готов отпустить вингера Амада Диалло в аренду. (Football Insider)



"Айнтрахт" сможет выкупить полузащитника Донни Ван де Бека у "Юнайтед" в конце сезона всего за 9.5 млн. фунтов. (The Athletic)



"Астон Вилла" готова поспорить с "Юнайтед" за нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера. (The Sun)



"Юнайтед" вступил в борьбу с "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" за полузащитника "Баварии" Йозуа Киммиха. (Fichajes)



"Сити" составит конкуренцию "Барселоне" в борьбе за полузащитника "Флуминенсе" Андре. (Mundo Deportivo)



"Фулхэм" потребует до 60 млн. фунтов за полузащитника Жоау Палинью, который интересен "Ливерпулю", "Арсеналу" и "Баварии". (Football Insider)



"Арсенал" готов продать нападающего Эдди Нкетиа за 40 млн. фунтов. 24-летний англичанин вызывает интерес у "Вест Хэма", "Брентфорда" и "Кристал Пэлас". (Football Insider)



"Арсенал" исключает продажу Нкетиа в январе. (The Sun)



"Арсенал" установил контакт с представителями нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни. (Rudy Galetti)



"Арсенал" заинтересован в полузащитнике "Реал Сосьедад" Мартине Субмименди, но трансфер в январе маловероятен. (Football.London)



"Эвертон" хочет предотвратить переход своего защитника Бена Годфри в "Тоттенхэм". (TEAMtalk)



"Селтик" следит за нападающим "Вулверхэмптона" Фабиу Силвой. (Daily Record)



Центральный защитник Лоренцо Пирола, полузащитник Лассана Кулибали и нападающий Булайе Диа из "Салернитаны" находятся на радаре у "Ньюкасла". (TEAMtalk)



Вингер "Вест Хэма" Саид Бенрахма стал целью для "Лиона" на январь. (talkSPORT)



"Вест Хэм" вступил в борьбу за защитника "Байера" Джонатана Та, который хочет продолжить карьеру в Премьер-Лиге. (Bild)



"Вилла" поспорит с "Тоттенхэмом" за вингера "Ювентуса" Самуэля Айлинг-Джуниора. (Football Insider)



Полузащитник "Тоттенхэма" Пьер-Эмиль Хейбьерг может войти в сделку по Конору Галлахеру из "Челси". (Sky Sports)



Другое



Бывший главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер близок к назначению в "Бешикташе". (NTV Sport)



Экс-наставник "Тоттенхэма" и "Челси" Антонио Конте может получить работу в "Милане". (Gazzetta dello Sport)



Главный тренер "Форест Грин" Трой Дини попросил игроков своей новой команды называть его "боссом", а не "Троем". (Daily Star)



Тен Хаг из "Юнайтед" стал фаворитом букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге. (Evening Standard)



"Ноттингем Форест" подал официальную жалобу на рефери Роба Джонса. (The Athletic)