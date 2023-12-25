Силва может быть выкуплен за 50 млн. фунтов

Контракт полузащитника Бернарду Силвы с "Манчестер Сити" предусматривает отступные в 50 миллионов фунтов.

Минувшим летом Силву сватают в "Барселону" и ПСЖ, а также в Саудовскую Аравию, однако Бернарду не только остался, но и заключил с "Сити" новый контракт до 2026 года.



Daily Star подтверждает, что новый контракт Силва содержит пункт о выкупе в размере 50 млн. фунтов, однако это отнюдь не значит, что Бернарду может покинуть Манчестер в январе.



Силва намерен остаться в "Сити" до конца сезона, как минимум, поэтому любые предложения насчет Бернарду в январе бессмысленны. Да и "горожане" не хотят продавать 29-летнего игрока сборной Португалии.



"Барселона" по-прежнему заинтересована в Силве, но находится в сложном финансовом положении, и это может открыть дверь к возвращению Бернарду в родную "Бенфику" — но не раньше следующего лета.