Почеттино призвал фанатов "Челси" не винить Джексона

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино призвал фанатов своего клуба не винить нападающего Николаса Джексона в очередной потере очков.

В воскресенье "Челси" оформил четвертое кряду поражение на выезде в Премьер-Лиге, уступив "Вулверхэмптону" со счетом 2:1.



Джексон в матче на "Молинью" отметился лишь несколькими упущенными моментами и очередной желтой карточкой, которых (8) у него в этом сезоне Премьер-Лиги уже больше чем голов (7).



Болельщики "Челси" продемонстрировали свое разочарование нестабильной формой Джексона, когда тот был заменен, однако Почеттино призывает быть терпеливее с 22-летним сенегальцем.



"Я не слышал фанатов. Но это всегда вопрос ожиданий и того, как ты справляешься с ними. Когда речь о нападающем, который в таком возрасте приезжает в новую лигу вроде Премьер-Лиги, то важно не винить его".



"Разочарование фанатов можно понять. Но винить нужно всех нас вместе взятых. Футбол — коллективный вид спорта, и важно не возлагать вину кого-то одного".



"Но он молод, это его первый сезон в Премьер-Лиге, и с ним связаны огромные ожидания. Ты под давлением, если играешь за "Челси", — цитирует Почеттино The Independent.