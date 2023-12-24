"Сити" на пороге покупки Эчеверри

"Манчестер Сити" находится на пороге договоренности о покупке атакующего полузащитника "Ривер Плейт" Клаудио Эчеверри.

В предыдущие недели 17-летнего Эчеверри сватали в различные европейские клубы, включая "Челси" и "Барселону", однако трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что "Сити" выигрывает борьбу за аргентинского таланта.



Согласование сделки по Эчеверри стоимостью свыше 20 миллионов евро (17.4 млн. фунтов) находится в завершающей стадии. Ожидается, что Клаудио пока останется в "Ривер Плейт" — но уже на правах аренды.



Эчеверри является продуктом академии "Ривер Плейт" и пока отметился лишь четырьмя появлениями на замену в рамках аргентинского первенства. Недавно Клаудио помог юношеской сборной своей страны достичь 1/2 финала Чемпионата Мира U-17.