Почеттино сетует на недостаточную эффективность нападения

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино посетовал на недостаточную эффективность передней линии в проигранном матче против "Вулверхэмптона".

В воскресенье "Челси" потерпел свое девятое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, уступив на "Молинью" со счетом 2:1.



Свой единственный гол "синие" забили уже в компенсированное время, а до того упустили ряд голевых возможностей, что расстраивает Почеттино.



"Мы совершили ошибку, и нам нужно винить себя. Поэтому мы и не одержали победу сегодня, хотя в первом тайме у нас были возможности забить. В Премьер-Лиге ты всегда можешь пропустить, если недостаточно эффективно используешь свои моменты".



"В первые пять минут второго тайма мы не сопротивлялись, мы позволили им подать слишком много угловых. Нужно лучше сражаться и быть сильнее".



"Я согласен с тем, что мы являемся своим худшим врагом. Я не хочу умалять заслуги "Вулверхэмптона". Они забили, и они выполнили свою работу. Но в первом тайме наша команда была лучше. И поскольку наша результативность недостаточна, мы не одержали победу в матче", — цитирует Почеттино Evening Standard.