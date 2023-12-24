Почеттино сетует на недостаточную эффективность нападения
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино посетовал на недостаточную эффективность передней линии в проигранном матче против "Вулверхэмптона".
В воскресенье "Челси" потерпел свое девятое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, уступив на "Молинью" со счетом 2:1.
Свой единственный гол "синие" забили уже в компенсированное время, а до того упустили ряд голевых возможностей, что расстраивает Почеттино.
"Мы совершили ошибку, и нам нужно винить себя. Поэтому мы и не одержали победу сегодня, хотя в первом тайме у нас были возможности забить. В Премьер-Лиге ты всегда можешь пропустить, если недостаточно эффективно используешь свои моменты".
"В первые пять минут второго тайма мы не сопротивлялись, мы позволили им подать слишком много угловых. Нужно лучше сражаться и быть сильнее".
"Я согласен с тем, что мы являемся своим худшим врагом. Я не хочу умалять заслуги "Вулверхэмптона". Они забили, и они выполнили свою работу. Но в первом тайме наша команда была лучше. И поскольку наша результативность недостаточна, мы не одержали победу в матче", — цитирует Почеттино Evening Standard.
24.12.2023 21:00
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Зачем так долго держать Джексона на поле...посади его уже ...он не использует свои шанс быть основным напом....жесть срочно нужен нап просто умеющий играть футбол...ато Нико и Армандо - это жесть...
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И защитники у Челси дно.
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