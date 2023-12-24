Почеттино сетует на недостаточную эффективность нападения

Маурисио Почеттино Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино посетовал на недостаточную эффективность передней линии в проигранном матче против "Вулверхэмптона".

В воскресенье "Челси" потерпел свое девятое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, уступив на "Молинью" со счетом 2:1.

Свой единственный гол "синие" забили уже в компенсированное время, а до того упустили ряд голевых возможностей, что расстраивает Почеттино.

"Мы совершили ошибку, и нам нужно винить себя. Поэтому мы и не одержали победу сегодня, хотя в первом тайме у нас были возможности забить. В Премьер-Лиге ты всегда можешь пропустить, если недостаточно эффективно используешь свои моменты".

"В первые пять минут второго тайма мы не сопротивлялись, мы позволили им подать слишком много угловых. Нужно лучше сражаться и быть сильнее".

"Я согласен с тем, что мы являемся своим худшим врагом. Я не хочу умалять заслуги "Вулверхэмптона". Они забили, и они выполнили свою работу. Но в первом тайме наша команда была лучше. И поскольку наша результативность недостаточна, мы не одержали победу в матче", — цитирует Почеттино Evening Standard.


Метки Вулверхэмптон, Почеттино, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2023 21:00

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  1. gjchancel 24.12.2023 21:34 # gjchancel
    Зачем так долго держать Джексона на поле...посади его уже ...он не использует свои шанс быть основным напом....жесть срочно нужен нап просто умеющий играть футбол...ато Нико и Армандо - это жесть...

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  2. danny949494 24.12.2023 21:16 # danny949494
    И защитники у Челси дно.

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