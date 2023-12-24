"Юнайтед" объявил о сделке с Рэтклиффом

"Манчестер Юнайтед" объявил о достигнутой договоренности насчет покупки сэром Джимом Рэтклиффом 25% акций "Юнайтед" за 1.25 млрд. фунтов.

Из официального заявления "Юнайтед" следует, что 71-летнему Рэтклиффу будет делегирован контроль на футбольными операциями клуба.



Дополнительно британский миллиардер, глава химической компании Ineos, согласился вложить 300 млн. долларов (236 млн. фунтов) в инфраструктуру "красных дьяволов".



Теперь эта сделка нуждается в одобрении со стороны Премьер-Лиги, что займет около шести-восьми недель.



Отметим, это заявление последовало спустя 13 месяцев, как семейство Глэйзеров официально выставило клуб с "Олд Траффорд" на продажу.



"Наши совместные амбиции очевидны: все мы хотим видеть возвращение "Манчестер Юнайтед" туда, где нам место, а это самая вершина английского, европейского и мирового футбола", — сообщил Рэтклифф, который известен как фанат "дьяволов" с детства.