"Юнайтед" объявил о сделке с Рэтклиффом

Сэр Джим Рэтклифф "Манчестер Юнайтед" объявил о достигнутой договоренности насчет покупки сэром Джимом Рэтклиффом 25% акций "Юнайтед" за 1.25 млрд. фунтов.

Из официального заявления "Юнайтед" следует, что 71-летнему Рэтклиффу будет делегирован контроль на футбольными операциями клуба.

Дополнительно британский миллиардер, глава химической компании Ineos, согласился вложить 300 млн. долларов (236 млн. фунтов) в инфраструктуру "красных дьяволов".

Теперь эта сделка нуждается в одобрении со стороны Премьер-Лиги, что займет около шести-восьми недель.

Отметим, это заявление последовало спустя 13 месяцев, как семейство Глэйзеров официально выставило клуб с "Олд Траффорд" на продажу.

"Наши совместные амбиции очевидны: все мы хотим видеть возвращение "Манчестер Юнайтед" туда, где нам место, а это самая вершина английского, европейского и мирового футбола", — сообщил Рэтклифф, который известен как фанат "дьяволов" с детства.


Метки Глэйзеры, Манчестер Юнайтед, Рэтклифф

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2023 20:00

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  1. quavo 24.12.2023 20:21 # quavo
    Да в пизду этот клубишко, это крах имхо

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  2. hunter022 24.12.2023 20:18 # hunter022
    Главное не терять веру в Тен Хага...

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  3. empry 24.12.2023 20:11 # empry
    Надеюсь на ФАПЛе появится материал про данного персонажа и какие изменения ждут клуб с его появлением в руководстве.

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