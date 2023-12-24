Клопп рассчитывает на Гомеса слева в обороне
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что рассчитывает на Джо Гомеса после потери своих левых защитников Костаса Цимикаса и Энди Робертсона.
Накануне против "Арсенала" Цимикас получил перелом ключицы, присоединившись в лазарете к Робертсону, который отсутствует с вывихом плеча.
Теперь Клоппу вынужден молиться, чтобы в столь насыщенный период сезона в строю оставался способный закрыть проблемную позицию Гомес.
"Сможет ли Джо Гомес сыграть все матчи от настоящего момента и до... Я не знаю, до какого момента. Роббо вернется в некоторый момент, а Костас определенно пропустит много времени. Я не знаю, нам нужно посмотреть. У меня пока не было времени, чтобы тщательно это обдумать, но теперь нам будет по-настоящему тяжело".
"Травмы случаются время от времени, и тебе остается смириться с этим, но перелом ключицы — это очень неприятно и так долго заживает. У Роббо травма другого характера, но тоже требует много времени на восстановление".
"Все мы знаем, что нам нужна удача в такие моменты, и теперь нам просто нужно завернуть Джо в вату и убедиться, что он будет готов к следующему матчу", — цитирует Клоппа The Guardian.
24.12.2023 19:00
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Куанса уже потирает руки, а Филлипс скорее всего не уедет в очередную аренду до лета. Клоппу придется экстренно искать универсального защитника для подстраховки. Оставаться в обороне без проверенных бойцов в лице Матипа, Роббо и Цими крайне опасно, так как у нас практически нулевой запас прочности в обороне. Все знают, что Ибраима имеет склонность к травмам, а Эндо, способный закрывать оборонительную позицию, уедет защищать честь своей страны на Кубке Азии и скорее всего дойдет с Японией до самых поздних стадий турнира. Аренда до конца сезона была бы самым идеальным решением.
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