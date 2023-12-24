"Челси" проиграл в гостях у "Вулверхэмптона"

"Челси" потерпел свое четвертое подряд выездное поражение в Премьер-Лиге, отдав все три очка "Вулверхэмптону" — 2:1.

В стартовый состав "волков" вернулись Жозе Са и Райан Аит-Нури.



В старт "синих" влились Мало Гюсто, Лесли Угочукву и Армандо Бройя, заменив Бенуа Бадиашиле, Мойсеса Кайседо и Михаила Мудрика.



Первое подобие опасного момента возникло на пятой минуте, когда Бройя получил мяч в выгодной позиции внутри чужой штрафной, но замешкался и пробить не успел.



"Челси" выглядел предпочтительнее в начале тайма, а лучший свой момент создал на 32-й минуте, когда "синие" втроем вышли на Са. Однако Рахим Стерлинг решил ни с кем не делиться и не смог пробить голкипера "Вулверхэмптона".



Как раз после этого момента "волки" стали прибавлять, в концовке первого тайма перехватив инициативу. Хозяева отметились несколькими довольно опасными ударами.



Второй тайм начался с опаснейшего момента у ворот гостей. Жоао Гомес нанес дальний удар с рикошетом от руки Угочукву — рядом со штангой. Был назначен угловой, после которого Тоти пробил головой в упор, но Джордже Петрович совершил классный сейв.



Стартовый натиск "Вулверхэмптона" после перерыва увенчался-таки голом. На 50-й минуте Лемина пробил головой без прыжка после подачи углового — 1:0.



"Челси" пошел отыгрываться и на 63-й минуте едва не сравнял счет. Тоти на самой лини ворот остановил мяч после удара вышедшего на замену Кристофера Нкунку.



"Синие" наседали, заставив соперника вжаться в свою штрафную. Однако пауза, связанная с травмой Крейга Доусона, позволила "волкам" перевести дух, отодвинуть игру и даже вспомнить о своих атаках.



Гости не только не отыгрались, но и в компенсированное время пропустили второй гол. Вышедший на замену Мэтт Дохерти просто расстрелял ворота после того, как Бадиашиле неудачно отбросил на него мяч в штрафной — 2:0.



На шестой добавленной минуте Нкунку головой скинул мяч в дальний угол ворот после навеса Стерлинга с правого края штрафной — 2:1. Однако этот гол уже ничего не изменил.



"Вулверхэмптон" порадовал своих болельщиков и благодаря этой победе догнал "Челси" по очкам. "Синие" оказывали хорошее давление, уступая в счете, но вновь столкнулись с плохой реализацией своих моментов.



"Вулверхэмптон" — "Челси". Отчет о матче