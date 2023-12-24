"Челси" проиграл в гостях у "Вулверхэмптона"

Мэтт Дохерти "Челси" потерпел свое четвертое подряд выездное поражение в Премьер-Лиге, отдав все три очка "Вулверхэмптону" — 2:1.

В стартовый состав "волков" вернулись Жозе Са и Райан Аит-Нури.

В старт "синих" влились Мало Гюсто, Лесли Угочукву и Армандо Бройя, заменив Бенуа Бадиашиле, Мойсеса Кайседо и Михаила Мудрика.

Первое подобие опасного момента возникло на пятой минуте, когда Бройя получил мяч в выгодной позиции внутри чужой штрафной, но замешкался и пробить не успел.

"Челси" выглядел предпочтительнее в начале тайма, а лучший свой момент создал на 32-й минуте, когда "синие" втроем вышли на Са. Однако Рахим Стерлинг решил ни с кем не делиться и не смог пробить голкипера "Вулверхэмптона".

Как раз после этого момента "волки" стали прибавлять, в концовке первого тайма перехватив инициативу. Хозяева отметились несколькими довольно опасными ударами.

Второй тайм начался с опаснейшего момента у ворот гостей. Жоао Гомес нанес дальний удар с рикошетом от руки Угочукву — рядом со штангой. Был назначен угловой, после которого Тоти пробил головой в упор, но Джордже Петрович совершил классный сейв.

Стартовый натиск "Вулверхэмптона" после перерыва увенчался-таки голом. На 50-й минуте Лемина пробил головой без прыжка после подачи углового — 1:0.

"Челси" пошел отыгрываться и на 63-й минуте едва не сравнял счет. Тоти на самой лини ворот остановил мяч после удара вышедшего на замену Кристофера Нкунку.

"Синие" наседали, заставив соперника вжаться в свою штрафную. Однако пауза, связанная с травмой Крейга Доусона, позволила "волкам" перевести дух, отодвинуть игру и даже вспомнить о своих атаках.

Гости не только не отыгрались, но и в компенсированное время пропустили второй гол. Вышедший на замену Мэтт Дохерти просто расстрелял ворота после того, как Бадиашиле неудачно отбросил на него мяч в штрафной — 2:0.

На шестой добавленной минуте Нкунку головой скинул мяч в дальний угол ворот после навеса Стерлинга с правого края штрафной — 2:1. Однако этот гол уже ничего не изменил.

"Вулверхэмптон" порадовал своих болельщиков и благодаря этой победе догнал "Челси" по очкам. "Синие" оказывали хорошее давление, уступая в счете, но вновь столкнулись с плохой реализацией своих моментов.

"Вулверхэмптон" — "Челси". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2023 18:00

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Последние комментарии:




  1. russiaforward 24.12.2023 18:42 # russiaforward
    Проебалси, вы сборище дрищей. Вы не готовы я на вас всех смотрю, вы не готовы!

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  2. asnural 24.12.2023 18:40 # asnural
    Чушпанси , ты теперь на улице, а вокруг враги

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  3. fiezzo 24.12.2023 18:37 # fiezzo
    челси
    украина
    суп
    эстроген

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  4. butcher7777 24.12.2023 18:24 # butcher7777
    молодцы пенсы, 3 очка важнее волкам сейчас.

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  5. sellman 24.12.2023 18:23 # sellman
    Тренер, который в двух интервью гордится победой на своем поле над командой с последнего места АПЛ. Это то, что ждёт Челси до конца сезона с Почетиной.

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  6. van-dijk 24.12.2023 18:22 # van-dijk
    Лэмпард ждёт звонка. Уже переключил телефон с бесшумного на обычный и сидит на пороге.

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  7. sausage 24.12.2023 18:17 # sausage
    И не пойму некоторых пенсов, которые считают, что все беды от тренера. Будто до сих пор боятся себе признаться, что состав - куча средних деревяшек уровня того же вулвз, только ещё с меньшим опытом. Ну а Почеттино конечно не из высшей лиги тренерского цеха, но вполне добротный и достаточно опытный специалист. Со "своими" игроками при ресурсах клуба, учитывая кризис у Ньюкасла и МЮ, мог бы сейчас вполне бороться за попадание в 4-ку.

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  8. shakur 24.12.2023 18:15 # shakur
    Жаль, Челси заслуживал закрепиться на 10-ой строчке.

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  9. sausage 24.12.2023 18:11 # sausage
    Вот опять Стерлинг единственный креативщик в клубе, кто хотя бы что-то создаёт. Остальные - беспонтовые деревья. Палмер ещё слишком молод, чтобы стабильно показывать класс, сегодня вообще не о чём.

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  10. drogba11cool 24.12.2023 18:11 # drogba11cool
    Нкунку хорош, видно, что он в шоке от этих бездарей

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  11. kukuruzko 24.12.2023 18:10 # kukuruzko
    https://www.youtube.com/watch?v=At_jEuu7Bzg
    батя безвиза

    (ответить)

  12. sausage 24.12.2023 18:10 # sausage
    "Челси" проиграл все три последних выездных матча в Премьер-Лиге.
    "Челси" ни разу не выиграл в трех последних выездах к "Вулверхэмптону".

    И чего вы ждали сегодня? Чуда?)

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  13. drogba11cool 24.12.2023 18:09 # drogba11cool
    убогий клубишко, хорошо, что я за них больше не болею

    (ответить)

  14. v-0987654321 24.12.2023 18:08 # v-0987654321
    24.12.2023 13:14 # удалить
    v-0987654321

    Изи победа Волков

    скриньте

    Вы же знаете что я не ошибаюсь
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/104787/?c=1#c7872901


    v-o98 Король!

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  15. brown-ale 24.12.2023 18:07 # brown-ale
    Бадиашиль недавно нечто похожее уже вытворял, не?

    Полный бардак в обороне, ноль фантазий в атаке. К НГ Челси может еще ниже скатиться, 10е место под угрозой.

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  16. bembo 24.12.2023 18:07 # bembo
    Кароч судья после матча помчал в рестик

    Там его мать обслуживает суперпедика
    Судья бесплатно покушает, мать отработает

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  17. sellman 24.12.2023 18:07 # sellman
    Пока Почётно у руля, будут только всосы. 6 побед за 18 туров. Это позор. С аргентинским чучелом было понятно уже после матча с МЮ. То есть, любой, кто маломайски смотрит АПЛ понял, что это просто чухан. Даже Гарри Потер был лучше этого бестрофейного обосанного никчемного обдолбыша.

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  18. takernotagiver 24.12.2023 18:06 # takernotagiver
    Спасибо высшим силам за Боули) Деньги не все решают

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  19. bembo 24.12.2023 18:06 # bembo
    ахахахах пормут по потерянным уже выше
    ОРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ

    (ответить)

  20. lahmatyj 24.12.2023 18:05 # lahmatyj
    Пососалси проебалси. Классика.

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