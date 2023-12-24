"Челси" проиграл в гостях у "Вулверхэмптона"
"Челси" потерпел свое четвертое подряд выездное поражение в Премьер-Лиге, отдав все три очка "Вулверхэмптону" — 2:1.
В стартовый состав "волков" вернулись Жозе Са и Райан Аит-Нури.
В старт "синих" влились Мало Гюсто, Лесли Угочукву и Армандо Бройя, заменив Бенуа Бадиашиле, Мойсеса Кайседо и Михаила Мудрика.
Первое подобие опасного момента возникло на пятой минуте, когда Бройя получил мяч в выгодной позиции внутри чужой штрафной, но замешкался и пробить не успел.
"Челси" выглядел предпочтительнее в начале тайма, а лучший свой момент создал на 32-й минуте, когда "синие" втроем вышли на Са. Однако Рахим Стерлинг решил ни с кем не делиться и не смог пробить голкипера "Вулверхэмптона".
Как раз после этого момента "волки" стали прибавлять, в концовке первого тайма перехватив инициативу. Хозяева отметились несколькими довольно опасными ударами.
Второй тайм начался с опаснейшего момента у ворот гостей. Жоао Гомес нанес дальний удар с рикошетом от руки Угочукву — рядом со штангой. Был назначен угловой, после которого Тоти пробил головой в упор, но Джордже Петрович совершил классный сейв.
Стартовый натиск "Вулверхэмптона" после перерыва увенчался-таки голом. На 50-й минуте Лемина пробил головой без прыжка после подачи углового — 1:0.
"Челси" пошел отыгрываться и на 63-й минуте едва не сравнял счет. Тоти на самой лини ворот остановил мяч после удара вышедшего на замену Кристофера Нкунку.
"Синие" наседали, заставив соперника вжаться в свою штрафную. Однако пауза, связанная с травмой Крейга Доусона, позволила "волкам" перевести дух, отодвинуть игру и даже вспомнить о своих атаках.
Гости не только не отыгрались, но и в компенсированное время пропустили второй гол. Вышедший на замену Мэтт Дохерти просто расстрелял ворота после того, как Бадиашиле неудачно отбросил на него мяч в штрафной — 2:0.
На шестой добавленной минуте Нкунку головой скинул мяч в дальний угол ворот после навеса Стерлинга с правого края штрафной — 2:1. Однако этот гол уже ничего не изменил.
"Вулверхэмптон" порадовал своих болельщиков и благодаря этой победе догнал "Челси" по очкам. "Синие" оказывали хорошее давление, уступая в счете, но вновь столкнулись с плохой реализацией своих моментов.
"Вулверхэмптон" — "Челси". Отчет о матче
24.12.2023 18:00
Просмотров: 1202
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Проебалси, вы сборище дрищей. Вы не готовы я на вас всех смотрю, вы не готовы!
(ответить)
Чушпанси , ты теперь на улице, а вокруг враги
(ответить)
челси
украина
суп
эстроген
(ответить)
молодцы пенсы, 3 очка важнее волкам сейчас.
(ответить)
Тренер, который в двух интервью гордится победой на своем поле над командой с последнего места АПЛ. Это то, что ждёт Челси до конца сезона с Почетиной.
(ответить)
Лэмпард ждёт звонка. Уже переключил телефон с бесшумного на обычный и сидит на пороге.
(ответить)
И не пойму некоторых пенсов, которые считают, что все беды от тренера. Будто до сих пор боятся себе признаться, что состав - куча средних деревяшек уровня того же вулвз, только ещё с меньшим опытом. Ну а Почеттино конечно не из высшей лиги тренерского цеха, но вполне добротный и достаточно опытный специалист. Со "своими" игроками при ресурсах клуба, учитывая кризис у Ньюкасла и МЮ, мог бы сейчас вполне бороться за попадание в 4-ку.
(ответить)
Жаль, Челси заслуживал закрепиться на 10-ой строчке.
(ответить)
Вот опять Стерлинг единственный креативщик в клубе, кто хотя бы что-то создаёт. Остальные - беспонтовые деревья. Палмер ещё слишком молод, чтобы стабильно показывать класс, сегодня вообще не о чём.
(ответить)
Нкунку хорош, видно, что он в шоке от этих бездарей
(ответить)
https://www.youtube.com/watch?v=At_jEuu7Bzg
батя безвиза
(ответить)
"Челси" проиграл все три последних выездных матча в Премьер-Лиге.
"Челси" ни разу не выиграл в трех последних выездах к "Вулверхэмптону".
И чего вы ждали сегодня? Чуда?)
(ответить)
убогий клубишко, хорошо, что я за них больше не болею
(ответить)
24.12.2023 13:14 # удалить
v-0987654321
Изи победа Волков
скриньте
Вы же знаете что я не ошибаюсь
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/104787/?c=1#c7872901
v-o98 Король!
(ответить)
Бадиашиль недавно нечто похожее уже вытворял, не?
Полный бардак в обороне, ноль фантазий в атаке. К НГ Челси может еще ниже скатиться, 10е место под угрозой.
(ответить)
Кароч судья после матча помчал в рестик
Там его мать обслуживает суперпедика
Судья бесплатно покушает, мать отработает
(ответить)
Пока Почётно у руля, будут только всосы. 6 побед за 18 туров. Это позор. С аргентинским чучелом было понятно уже после матча с МЮ. То есть, любой, кто маломайски смотрит АПЛ понял, что это просто чухан. Даже Гарри Потер был лучше этого бестрофейного обосанного никчемного обдолбыша.
(ответить)
Спасибо высшим силам за Боули) Деньги не все решают
(ответить)
ахахахах пормут по потерянным уже выше
ОРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
(ответить)
Пососалси проебалси. Классика.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий