Галлахер — об игре рукой Эдегора: "Стоило назначить пенальти"

Бывший рефери Премьер-Лиги Дермот Галлахер считает, что "Ливерпуль" должен был заработать пенальти в матче против "Арсенала" накануне.

Самый спорный в плане судейства инцидент во время субботнего матча Премьер-Лиги на "Энфилде" случился на 20-й минуте, когда капитан "Арсенала" Мартин Эдегор рукой задел мяч в своей штрафной.



Рефери Крис Кавана не стал назначать пенальти, а арбитр VAR Дэвид Кут не увидел в этом явной ошибки и поэтому не стал вмешиваться — и напрасно, как считает Галлахер.



"Я согласен со мнением, что стоило назначить пенальти. Когда я впервые увидел это, то с пониманием отнесся к решению рефери не назначать его".



"Арбитр VAR почувствовал, что, учитывая субъективную природу игры рукой, игрок поскальзывается и выставляет свою руку. На последнем кадре вы видите, что он движется по направлению к мячу, и я думаю, более приемлемым решением был бы пенальти".



"Я мог слышать переговоры арбитров. Я слышал, как арбитр VAR сказал Крису Каване: "Он поскользнулся, и его рука движется в направлении тела, он делает себя меньше".



"Мы не знаем, что чувствовал рефери, и видел ли он то, что видим мы с помощью повторов. Но нет сомнений, то последний ракурс самый убедительный. Видно, что рука игрока выставлена, и он играет рукой", — цитирует Галлахера Liverpool Echo.



