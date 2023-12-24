Галлахер — об игре рукой Эдегора: "Стоило назначить пенальти"

Мартин Эдегор Бывший рефери Премьер-Лиги Дермот Галлахер считает, что "Ливерпуль" должен был заработать пенальти в матче против "Арсенала" накануне.

Самый спорный в плане судейства инцидент во время субботнего матча Премьер-Лиги на "Энфилде" случился на 20-й минуте, когда капитан "Арсенала" Мартин Эдегор рукой задел мяч в своей штрафной.

Рефери Крис Кавана не стал назначать пенальти, а арбитр VAR Дэвид Кут не увидел в этом явной ошибки и поэтому не стал вмешиваться — и напрасно, как считает Галлахер.

"Я согласен со мнением, что стоило назначить пенальти. Когда я впервые увидел это, то с пониманием отнесся к решению рефери не назначать его".

"Арбитр VAR почувствовал, что, учитывая субъективную природу игры рукой, игрок поскальзывается и выставляет свою руку. На последнем кадре вы видите, что он движется по направлению к мячу, и я думаю, более приемлемым решением был бы пенальти".

"Я мог слышать переговоры арбитров. Я слышал, как арбитр VAR сказал Крису Каване: "Он поскользнулся, и его рука движется в направлении тела, он делает себя меньше".

"Мы не знаем, что чувствовал рефери, и видел ли он то, что видим мы с помощью повторов. Но нет сомнений, то последний ракурс самый убедительный. Видно, что рука игрока выставлена, и он играет рукой", — цитирует Галлахера Liverpool Echo.


Метки VAR, Арсенал, Галлахер, Кавана, Ливерпуль, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2023 17:00

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Последние комментарии:




  1. mansoor 24.12.2023 18:15 # mansoor
    Пацаны нас с вами наебывают. Вар придумал БУКМЕКЕРСКИЕ КОМПАНИИ. По ходу игры орбитр играет против большинства в ставках. Так выигрывают букмекеры. Футбол стал продажной игрой, и там не осталось честности.
    Кто-то думал почему ВАР не справляется? Потому что судьям в наушники говорят раздать жёлтых карточек до определённого количества, и с фолами, КК и с пенальти такая же куйня пацаны.
    Пенальти не поставили потому что большинство лудоманов ставили на победу и с МЮ такая же куйня, и с Ньюкаслом, и с Тотенхемом.
    А с андердогами Ливерпуль всех ебет, то есть со одной стороны помагает зарабатывать очки, с одной стороной терять очки с большими командами.
    Вот такое моё наблюдение.

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  2. wilegend 24.12.2023 17:30 # wilegend
    пенс какой-то походу

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  3. van-dijk 24.12.2023 17:28 # van-dijk
    Пенс хуйни не скажет.

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  4. electric 24.12.2023 17:22 # electric
    всем уже давно понятно, что КНЯЗЕЙ топят судейки уже в очередной раз. Уже могли бы идти с отрывом в 7-10 мячей от ближайшего преследователя.

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  5. chelsae88 24.12.2023 17:21 # chelsae88
    Педики как всегда наротировали судье, что бы тот принимал решения в их пользу )

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