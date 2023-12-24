Каррагер: "У "Ливерпуля" что-то не в порядке с нападением"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что у "Ливерпуля" нет порядка с линией нападения.

В двух своих последних домашних матчах — против "Арсенала" накануне и против "Манчестер Юнайтед" в прошлый уикенд — "Ливерпуль" наиграл лишь на один гол.



При этом Дарвин Нуньес не забивает уже 12 матчей кряду во всех соревнованиях. В неважной форме находится и Луис Диас.



Каррагер чувствует, что у "Ливерпуля" нет порядка впереди, и допускает, что "красные" обратятся на трансферный рынок следующим летом.



"Глядя на тройку нападения "Ливерпуля", я чувствую, что что-то не в порядке".



"Гакпо здесь уже почти 12 месяцев, и у него были свои вспышки, но это никуда не годится. Диас выглядит тенью себя после своих проблем с коленом в прошлом сезоне".



"Мне кажется, Диасу нужно хорошо провести вторую половину сезона, иначе "Ливерпуль" выйдет на трансферный рынок летом для укрепления левого края атаки. Просто есть ощущение, что они так и не восполнили потерю Садио Мане и Роберто Фирмино в плане мастерства".



"Я знаю, что Дарвин Нуньес начал матч в запасе, и он переживает упадок формы в плане голов, но Нуньес должен быть одним из первых при определении стартового состава".



"Даже посреди недели, когда они победили "Вест Хэм" в Кубке Лиги, он создал гол и создал панику. Есть ощущение, что, даже если это не закончится хорошо, он может кого-нибудь обыграть или нанести удар. Может сделать что-нибудь".



"Такое ощущение, что мы по-прежнему ищем оправдания для него, но прямо сейчас ситуация с тройкой нападения "Ливерпуля" такова: Салах — твой номер 1, Нуньес — твой номер — 2, а кто еще?" — цитирует Каррагера Sky Sports.