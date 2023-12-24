Шоу: "Это недостаточно хорошо"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу раскритиковал свою команду после поражения 2:0 от "Вест Хэма".

Накануне "Юнайтед" потерпел свое 13-е поражение в 26 матчах этого сезона с учетом всех соревнований, оба своих гола пропустив после перерыва.



"Юнайтед" уже более шести часов игрового времени не забивает, и Шоу чувствует, что его команда обязана прибавить.



"Это просто недостаточно хорошо. Мы должны выигрывать матчи, вот и все".



"Мы продолжаем проигрывать матчи, терять очки, и мы очень усложняем себе жизнь — особенно в этом втором тайме. Это недостаточно хорошо".



"В первом тайме мы контролировали игру и снова имели моменты. Если бы мы забили первый гол, результат, возможно, был бы другим, но мы этого не сделали, поэтому во втором тайме мы страдали. Повторюсь, это недостаточно хорошо", — сообщил Шоу TNT Sports.