Салиба: "Там был пенальти"

Защитник "Арсенала" Вильям Салиба признал, что его команда заслуживала получить в свои ворота пенальти против "Ливерпуля", когда мяч попал в руку "капитана" Мартина Эдегора.

Напомним, рефери Крис Кавана арбитр VAR Дэвид Кут не отреагировали, когда на 20-й минуте субботнего матча Премьер-Лиги на "Энфилде" Эдегор нечаянно сыграл рукой.



После матча, завершившегося вничью 1:1, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп недоумевал, как его команда не заработала пенальти в этом эпизоде, и даже Салиба признает, что "Арсеналу" здесь повезло.



"Да, конечно. Там был пенальти, но я не рефери, и им нужно смириться с этим", — сообщил Салиба Viaplay.