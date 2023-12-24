Невилл: "Если "Вилла" финиширует в топ-4, это будет абсолютное чудо"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Астон Вилле" потребуется чудо, чтобы попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

В пятницу вечером "Вилла" упустила возможность минимум на сутки захватить лидерство в Премьер-Лиге, сыграв с аутсайдером "Шеффилд Юнайтед" только вничью (1:1).



И хотя в данный момент "Вилла" остается в топ-4, Невилл практически не верит, что команде Унаи Эмери удастся там удержаться к финишу.



"Думаю, у них действительно хорошая команда. Думаю, у них очень хорошо отлажена игра, и если несколько игроков получат травмы, у них возникнут трудности".



"Если они финишируют пятыми, это будет невероятное достижение. Если они финишируют выше, это будет абсолютное чудо. Думаю, они еще отдалятся, и мы увидим, что они сражаются за этот последний слот в зоне Лиги Чемпионов", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.