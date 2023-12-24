Тен Хаг не знает, почему Рэшфорд не похлопал фанатам МЮ

Маркус Рэшфорд Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг не смог объяснить, почему нападающий Маркус Рэшфорд убежал в раздевалку сразу после окончания матча Премьер-Лиги против "Вест Хэма".

В последнее время Рэшфорд не проходит в стартовый состав "Юнайтед", что связано с неважной формой 26-летнего англичанина.

В субботу Тен Хаг позволил Рэшфорда сыграть заключительные полчаса с небольшим, но Маркус после выхода на замену ничем не запомнился, кроме своей новой прически в стиле Уэса Брауна.

А когда прозвучал финальный свисток, возвестивший о поражении "Юнайтед" со счетом 2:0, Рэшфорд с недовольным лицом поспешил скрыться в подтрибунном тоннеле, отказавшись поблагодарить приехавших на этот выезд фанатов "красных дьяволов".

После матча Тен Хага спросили о поведении Рэшфорда, который уже имел разговор со своим наставником после недавнего выезда к "Ньюкаслу", но Эрик не смог внести какую-либо ясность.

"Я не видел этого. Я не уверен, что произошло", — цитирует Тен Хага Daily Mail.


Метки Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Рэшфорд, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2023 11:00

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