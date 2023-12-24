Тен Хаг не знает, почему Рэшфорд не похлопал фанатам МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг не смог объяснить, почему нападающий Маркус Рэшфорд убежал в раздевалку сразу после окончания матча Премьер-Лиги против "Вест Хэма".

В последнее время Рэшфорд не проходит в стартовый состав "Юнайтед", что связано с неважной формой 26-летнего англичанина.



В субботу Тен Хаг позволил Рэшфорда сыграть заключительные полчаса с небольшим, но Маркус после выхода на замену ничем не запомнился, кроме своей новой прически в стиле Уэса Брауна.



А когда прозвучал финальный свисток, возвестивший о поражении "Юнайтед" со счетом 2:0, Рэшфорд с недовольным лицом поспешил скрыться в подтрибунном тоннеле, отказавшись поблагодарить приехавших на этот выезд фанатов "красных дьяволов".



После матча Тен Хага спросили о поведении Рэшфорда, который уже имел разговор со своим наставником после недавнего выезда к "Ньюкаслу", но Эрик не смог внести какую-либо ясность.



"Я не видел этого. Я не уверен, что произошло", — цитирует Тен Хага Daily Mail.