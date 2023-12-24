Вегхорст считает, что мало забивал за МЮ из-за тактики Тен Хага

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Ваут Вегхорст объяснил свою невысокую результативность у "красных дьяволов" тактикой главного тренера Эрика Тен Хага.

31-летний Вегхорст отыграл за "Юнайтед" вторую половину прошлого сезона на правах аренды из "Бернли". Ваут принял участие в 31 матче во всех соревнованиях, но забил лишь два гола.



По словам Вегхорста, тактика Тен Хага и не предполагала, что он будет завершать атаки команды, но Ваут считает, что он достойно справился со своей ролью.



"То были суперуспешные месяцы, в которые мы почти не проигрывали. Также я был очень важен для команды, выступая фокусной точкой игры и упорно трудясь в качестве связующего звена между полузащитой и атакой".



"Лишь мои голы оставляли желать лучшего. Поэтому я испытывал угрызения и поэтому я лишился своего места в стартовом составе".



"Премьер-Лига — тяжелейшая лига в мире с большим перевесом, там играют лучшие защитники. Но мы все равно редко были доминирующей командой, которая создает много моментов. И играли мы по-другому, нежели я привык".



"В Германии и Турции команды всегда играли на меня. Я был наконечником атак, тогда как в "Юнайтед" мне в основном приходилось помогать другим. Думаю, я очень хорошо справлялся с этой ролью. Но, как ни посмотрели, я бы хотел забивать чаще", — сообщил Вегхорст Daily Mirror.