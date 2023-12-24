18-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча воскресенья

В воскресенье, 24 декабря, поединком "Вулверхэмптона" и "Челси" продолжится 18-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЧЕЛСИ 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Вулверхэмптон" не проигрывает уже шесть матчей Премьер-Лиги кряду на "Молинью" (3 победы, 3 ничьи). "Волки" забивали в каждом из 15 последних домашних поединков в чемпионате.



"Челси" проиграл все три последних выездных матча в Премьер-Лиге. "Синие" могут только третий раз в 2023 году оформить две победы подряд в чемпионате.



"Челси" ни разу не выиграл в трех последних выездах к "Вулверхэмптону" (1 ничья, 2 поражения). Оба клуба предыдущий раз играли 24 декабря еще в 1966 году: "волки победили "Дерби" (5:3), а "синие" уступили "Ливерпулю" (1:2).



Голкипер "Вулверхэмптона" Жозе Са решил свои проблемы с плечом. Поправились и Нелсон Семеду с Педру Нету.



Капитан "Челси" Рис Джеймс перенес операцию на задней поверхности бедра и пропустит до четырех месяцев. Энцо Фернандес вне игры из-за проблем с грыжей. Ромео Лавиа, Лесли Угочукву и Нони Мадуэке возобновили тренировки.