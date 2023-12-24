Артета: "Один из самых напряженных матчей за 20 лет"

Наставник "Арсенала" Микель Артета назвал ничью 1:1 против "Ливерпуля" "одним из самых напряженных матчей", что он видел за последние 20 лет.

Обменявшись голами в первые полчаса, "Арсенал" и "Ливерпуль" так и не смогли выявить победителя в своем противостоянии на "Энфилде".



Тем не менее, Артета остался доволен своей командой и тем, что Рождество "канониры" встречают лидерами Премьер-Лиги.



"Это был невероятный матч. Один из самых напряженных, что я видел за 20 лет".



"Игроки заслуживают большой похвалы за проявленную смелость и целеустремленность".



"Эта группа игроков делает это два года, и это многое говорит об их стабильности. Прямо сейчас мы там в лиге, где и хотим быть. Теперь нас ждет красивое Рождество в кругу семьи".



"У нас прибавилось опыта относительно прошлого года. В заключительные 20 минут мы демонстрировали волю к победе".



"Если мы и должны в чем-нибудь прибавить, то это в умении убивать интригу с той доминирующей игрой, которую мы демонстрируем. Но и только", — цитирует Артету Daily Mail.