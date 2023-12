FA может наказать Ван Дейка

У капитана "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка могут возникнуть проблемы из-за дерзкого высказывания в адрес рефери Криса Каваны во время матча против "Арсенала".

Инцидент, возмутивший Ван Дейка, случился во втором тайме субботнего матча Премьер-Лиги на "Энфилде", когда Кавана зафиксировал фол Виргила на Габриэле Жезусе и присудил "Арсеналу" штрафной.



В ответ на это решение Ван Дейк произнес в адрес Каваны: "Ты выпивал?" ("Have you been drinking?") Свою фразу Виргил дополнил соответствующим жестом, изображая кружку пива.



Как отмечает Daily Mail, Кавана не показал Ван Дейку желтую карточку за эту дерзость. Выходка Виргила осталась без реакции рефери, что оставляет FA право применить санкции ретроспективно.