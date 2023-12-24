Клопп шокирован, что "Ливерпуль" не заработал пенальти за игру рукой Эдегора

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп вынес свой вердикт насчет попадания мяча в руку капитана "Арсенала" Мартина Эдегора.

Напомним, рефери Крис Кавана не стал останавливать игру, когда мяч отскочил от нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха и попал в руку Эдегора на 20-й минуте субботнего матча Премьер-Лиги на "Энфилде" (1:1).



Клопп допускает, что Кавана мог проглядеть этот инцидент, но не понимает, почему не вмешался арбитр VAR Дэвид Кут.



"Это странная ситуация. Я не знаю, мог ли рефери это видеть, но если вы посмотрите повторы, то я не понимаю, как можно сказать, что это не пенальти. Я практически уверен, что кто-нибудь подойдет и объяснит мне, почему это не игра рукой, но я этого не понимаю".



"Я не утверждаю, что рефери этого видел, потому что я без понятия, где он располагался в тот момент. Это другой вопрос. Но если есть человек в видеостудии, как он может не вмешаться и не сказать, что рефери, возможно, стоит взглянуть на это?" — цитирует Клоппа Daily Mirror.