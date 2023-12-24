Сака извинился перед Цимикасом

Костас Цимикас Вингер "Арсенала" Букайо Сака принес свои извинения крайнему защитнику "Ливерпуля" Костасу Цимикасу за нанесенную травму.

Цимикас был заменен на Джо Гомеса на 35-й минуте субботнего матча Премьер-Лиги на "Энфилде". После борьбы с Сака на бровке Костас отлетел в своего главного тренера Юргена Клоппа и получил перелом ключицы.

После матча, завершившегося вничью 1:1, Сака прокомментировал этот инцидент, заверив, что у него не было намерения нанести травму сопернику.

"Я слышал, что он отправился в госпиталь, и я хочу извиниться. Конечно, это не было умышленно".

"На мой взгляд, это просто была борьба 50 на 50, и я пошел плечо в плечо с ним. Я не видел его, но он, должно быть, неудачно упал".

"Я также не видел, что он отлетел в Юргена Клоппа. Я был сосредоточен на рывке вперед, потому что я не думал, что там был фол", — цитирует Сака BBC.


Метки Арсенал, Ливерпуль, Премьер-Лига, Сака, травмы, Цимикас

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2023 06:00

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  1. bmw-e34 24.12.2023 06:59 # bmw-e34
    Цими жалко конечно, но к Сака вообще без претензий, чисто игровой момент, неудачно приземлился. Извинения лишние, ну да пусть)

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