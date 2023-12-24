Сака извинился перед Цимикасом

Вингер "Арсенала" Букайо Сака принес свои извинения крайнему защитнику "Ливерпуля" Костасу Цимикасу за нанесенную травму.

Цимикас был заменен на Джо Гомеса на 35-й минуте субботнего матча Премьер-Лиги на "Энфилде". После борьбы с Сака на бровке Костас отлетел в своего главного тренера Юргена Клоппа и получил перелом ключицы.



После матча, завершившегося вничью 1:1, Сака прокомментировал этот инцидент, заверив, что у него не было намерения нанести травму сопернику.



"Я слышал, что он отправился в госпиталь, и я хочу извиниться. Конечно, это не было умышленно".



"На мой взгляд, это просто была борьба 50 на 50, и я пошел плечо в плечо с ним. Я не видел его, но он, должно быть, неудачно упал".



"Я также не видел, что он отлетел в Юргена Клоппа. Я был сосредоточен на рывке вперед, потому что я не думал, что там был фол", — цитирует Сака BBC.