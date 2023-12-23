Судейский корпус объяснил, почему "Ливерпуль" не получил пенальти против "Арсенала"

Судейский корпус объяснил, почему не был присужден пенальти "Ливерпулю" за попадание мяча в руку капитана "Арсенала" Мартина Эдегора.

На 20-й минуте субботнего матча Премьер-Лиги на "Энфилде", когда "Арсенал" вел 0:1, отскочивший от Мохамеда Салаха мяч явным образом попал в руку Эдегора.



Рефери Крис Кавана не стал останавливать игру — к огромному возмущению игроков и болельщиков "Ливерпуля".



Еще в перерыва матча, который в итоге завершился вничью 1:1, судейский корпус выпустил заявление по поводу этого инцидента. Оказывается, арбитр VAR Дэвид КУт не увидел явной ошибки в решении Каваны.



"Это не была явная судейская ошибка, потому что рука Эдегора двигается в направлении корпуса, а не мяча, когда он падает", — приводит мнение судейского корпуса Sky Sports.



