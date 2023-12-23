Судейский корпус объяснил, почему "Ливерпуль" не получил пенальти против "Арсенала"
Судейский корпус объяснил, почему не был присужден пенальти "Ливерпулю" за попадание мяча в руку капитана "Арсенала" Мартина Эдегора.
На 20-й минуте субботнего матча Премьер-Лиги на "Энфилде", когда "Арсенал" вел 0:1, отскочивший от Мохамеда Салаха мяч явным образом попал в руку Эдегора.
Рефери Крис Кавана не стал останавливать игру — к огромному возмущению игроков и болельщиков "Ливерпуля".
Еще в перерыва матча, который в итоге завершился вничью 1:1, судейский корпус выпустил заявление по поводу этого инцидента. Оказывается, арбитр VAR Дэвид КУт не увидел явной ошибки в решении Каваны.
"Это не была явная судейская ошибка, потому что рука Эдегора двигается в направлении корпуса, а не мяча, когда он падает", — приводит мнение судейского корпуса Sky Sports.
23.12.2023 23:00
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Последние комментарии:
Странно что он не упал, изобразив Николу Йокича.
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Ну то что была ошибка они не отрицают)) но не явная ахахахах
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Ну это можно любую поебень придумать на ходу. Только почему то это работает только против лфк в 95% случаев.
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"потому что рука Эдегора двигается в направлении корпуса, а не мяча, когда он падает"
Обычно, когда люди падают, они выставляют руку от корпуса, а не к корпусу...
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как же геи из аналсенала подставляют свое раздолбанное тухлое очко судьям премьер лиги, чтобы те им постоянно подсуживали. просто конченный гей-клубишко.
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Как все и думали, Клопп в перерыве пришёл в судейскую становиться на колени, но его попросили удалиться и вернуться на поле.
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