"Арсенал" сыграл с "Ливерпулем" вничью и встретит Рождество лидером Премьер-Лиги

"Арсенал" встретит Рождество на вершине Премьер-Лиги благодаря тому, что завершил выездной матч против "Ливерпуля" вничью 1:1.

В стартовый состав "красных" на этот матч влились Кертис Джонс и Коди Гакпо, заменив Райана Гравенберха и Дарвина Нуньеса.



Стартовый состав "канониров" не изменился по сравнению с победой 2:0 над "Брайтоном".



"Арсенал" дерзко начал матч, застав своего соперника врасплох, и уже на четвертой минуте открыл счет. Мартин Эдегор навесил со штрафного, а Габриэль головой пробил по воротам Алиссона — 0:1.



Открыв счет, гости отдали мяч сопернику и отошли назад. У хозяев не было явных моментов, но на 29-й минуте счет стал равным. Мохамед Салах обыграл на правом краю штрафной Александра Зинченко и мощно пробил в ближний верхний угол — 1:1.



В остатке первого тайма игра была равной, а единственный голевой момент имели "канониры", однако Габриэль Мартинелли не попал по воротам, когда Алиссон уже был отыгран.



Во втором тайме команды вновь перестали создавать опасные моменты, сосредоточившись на борьбе на отдалении от ворот.



На 71-й минуте вышедший на замену Харви Эллиотт пробил с дистанции, а мяч после рикошета от плеча Габриэля полетел в штангу.



На 72-й минуте "Ливерпуль" был обязан забивать. "Красные" убежали в контратаку, впятером выйдя на одного Деклана Райса, однако Трент Александер-Арнольд из пределов штрафной направил мяч в перекладину.



Других явных моментов ни одна из команд не создала. Ни те, ни другие уже не хотели рисковать.



"Арсенал" и "Ливерпуль" сыграли вничью, оставшись на своих местах по итогам тура. В целом результат выглядит справедливым, хотя у "красных" была прекрасная возможность вырвать победу.



"Ливерпуль" — "Арсенал". отчет о матче