"Арсенал" сыграл с "Ливерпулем" вничью и встретит Рождество лидером Премьер-Лиги

Трент Александер-Арнольд "Арсенал" встретит Рождество на вершине Премьер-Лиги благодаря тому, что завершил выездной матч против "Ливерпуля" вничью 1:1.

В стартовый состав "красных" на этот матч влились Кертис Джонс и Коди Гакпо, заменив Райана Гравенберха и Дарвина Нуньеса.

Стартовый состав "канониров" не изменился по сравнению с победой 2:0 над "Брайтоном".

"Арсенал" дерзко начал матч, застав своего соперника врасплох, и уже на четвертой минуте открыл счет. Мартин Эдегор навесил со штрафного, а Габриэль головой пробил по воротам Алиссона — 0:1.

Открыв счет, гости отдали мяч сопернику и отошли назад. У хозяев не было явных моментов, но на 29-й минуте счет стал равным. Мохамед Салах обыграл на правом краю штрафной Александра Зинченко и мощно пробил в ближний верхний угол — 1:1.

В остатке первого тайма игра была равной, а единственный голевой момент имели "канониры", однако Габриэль Мартинелли не попал по воротам, когда Алиссон уже был отыгран.

Во втором тайме команды вновь перестали создавать опасные моменты, сосредоточившись на борьбе на отдалении от ворот.

На 71-й минуте вышедший на замену Харви Эллиотт пробил с дистанции, а мяч после рикошета от плеча Габриэля полетел в штангу.

На 72-й минуте "Ливерпуль" был обязан забивать. "Красные" убежали в контратаку, впятером выйдя на одного Деклана Райса, однако Трент Александер-Арнольд из пределов штрафной направил мяч в перекладину.

Других явных моментов ни одна из команд не создала. Ни те, ни другие уже не хотели рисковать.

"Арсенал" и "Ливерпуль" сыграли вничью, оставшись на своих местах по итогам тура. В целом результат выглядит справедливым, хотя у "красных" была прекрасная возможность вырвать победу.

"Ливерпуль" — "Арсенал". отчет о матче


Метки Арсенал, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2023 22:30

Количество просмотров Просмотров: 2574

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. fiezzo 23.12.2023 23:35 # fiezzo
    зинченко лишил сити лч
    Теперь топит арсенал

    Обычная хохляцкая 6лять поставившая себе вместо зубов унитаз
    Жена его такая же хохляцкая шлюза с унитазом вместо зубов

    Защищать зинченко могут только эстрогеновые куколды как суп

    (ответить)

  2. lfc-krr 23.12.2023 23:30 # lfc-krr
    Ничья на руку Сити, конечно. Сейчас кдб вернется и они наберут ход.
    Нельзя их списывать со счетов

    (ответить)

  3. v-0987654321 23.12.2023 23:22 # v-0987654321
    Пенсы с обвисшими таблоидами сидели ждали поражение Арса или ЛФК

    Ахахахахаха на зло этим пенсоДАЛБАЙОБАМ Короли Лондона и Убицы из Мерси катнули ничейку

    САСИТЕ ЖИВОТНЫЕ ИБАННЫЕ

    (ответить)

  4. alexomck 23.12.2023 23:22 # alexomck
    Хотя стоп, там же муж САФа судейством заправляет сейчас, тогда все ясно.

    (ответить)

  5. chelsea88 23.12.2023 23:18 # chelsea88
    Гомогуннеры как обычно сначала xyecocили Хаверца, а теперь ему пятки лижут)

    (ответить)

  6. bembo 23.12.2023 23:16 # bembo
    че вы тут обсуждаете, ебнуться, кому не посрать на матч гакпище и ссаки...мда

    (ответить)

  7. v-0987654321 23.12.2023 23:16 # v-0987654321
    результат ничейный

    Ахахахаха пенсоживотные как же мы на ваши ротаны желтенких пускаем

    (ответить)

  8. alexomck 23.12.2023 23:14 # alexomck
    Сейчас бы судью из Манчестера, болельщика МЮ назначать на такой матч.

    (ответить)

  9. zaeba1l 23.12.2023 23:11 # zaeba1l
    Пенсы, манки, пушкари, берегитесь чушкари!
    Гегемон идет на трон, а вас отправит на страпон.
    Рождество оно Христово, но и оно же и хреново.
    Вест Хэм поколотит, а Ливерпуль бордовых окропит.

    (ответить)

  10. hammersmith 23.12.2023 23:08 # hammersmith
    анальсенальцы не успевают сосать судейские хуи, чтобы им постоянно подсуживали. геи не становятся чемпионами, так что во второй половине чемпионата на свое законное гейское место будут опущены.

    (ответить)

  11. chelsea88 23.12.2023 23:07 # chelsea88
    Думаю даже самые отбитые пидopacы гейгуннеры понимают что их никчёмный гейклуб отскочил.
    Судейки тянут эту xyйню, это понятно. Другое дело что их самих не хватит на чемпионство. В том сезоне аж 8 очков и матч в запасе похерили.

    (ответить)

  12. gunars 23.12.2023 23:01 # gunars
    Ливерпуль отскочил конечно( Если бы не ошибка Зины, не видать бы им ничьи

    (ответить)

  13. krutoykanonir 23.12.2023 23:01 # krutoykanonir
    Сложно, конечно, на Энфилде. Но, Арсенал показал, что способен выдержать такой прессинг. Очень достойно, спасибо команде.

    (ответить)

  14. melhius 23.12.2023 23:01 # melhius
    Хорошо что еще в кубке играть! Такие матчи смотреть настоящий кайф, хоть и нервный)

    (ответить)

  15. chelsiukpro 23.12.2023 23:00 # chelsiukpro
    Арсенал уставшим выглядел... Колбаса по свежее была и заслуживала победу!

    (ответить)

  16. superperez101 23.12.2023 23:00 # superperez101
    Чистейшая пенка на баскетболисте
    Судейки внаглую очки отобрали второй раз

    (ответить)

  17. lfcynwa 23.12.2023 22:54 # lfcynwa
    Отличная игра, Арс выстоял на Энфилде играя на встречных курсах, за что им огромное уважение.

    Тренту не повезло, мяч скакнул прям перед ударом. Всех с наступающим, оч жаль что с травмой полег Цимикас. Надеюсь что с Диазом просто ушиб.

    Теперь будем ждать еще 2 игры с Арсом, надеюсь не подохнут оба состава от такого количества игр. Но для нейтрального болельщика это матчи-огонь.

    (ответить)

  18. redwhitegun 23.12.2023 22:52 # redwhitegun
    Салиба МОТМ забрал = стена!

    (ответить)

  19. ian 23.12.2023 22:50 # ian
    договорняки катают беспалевно
    только чёрли играют в честный и футбол и занимают заслуженное 10 место

    (ответить)

  20. melhius 23.12.2023 22:48 # melhius
    Начали хорошо, но Зину так нельзя конечно с Саллахом оставлять, у Ливерпуля грамотно работала подстраховка с Сака и Мартинелли, а мы лоханулись. Второй тайм играли лучше красных, их игру до конца Арсенал принял и ответил очень достойно. Психологически как минимум не уступили. Энфилд свистел - это хорошо.) Стратегически ничья норм.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: