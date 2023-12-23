"Арсенал" сыграл с "Ливерпулем" вничью и встретит Рождество лидером Премьер-Лиги
"Арсенал" встретит Рождество на вершине Премьер-Лиги благодаря тому, что завершил выездной матч против "Ливерпуля" вничью 1:1.
В стартовый состав "красных" на этот матч влились Кертис Джонс и Коди Гакпо, заменив Райана Гравенберха и Дарвина Нуньеса.
Стартовый состав "канониров" не изменился по сравнению с победой 2:0 над "Брайтоном".
"Арсенал" дерзко начал матч, застав своего соперника врасплох, и уже на четвертой минуте открыл счет. Мартин Эдегор навесил со штрафного, а Габриэль головой пробил по воротам Алиссона — 0:1.
Открыв счет, гости отдали мяч сопернику и отошли назад. У хозяев не было явных моментов, но на 29-й минуте счет стал равным. Мохамед Салах обыграл на правом краю штрафной Александра Зинченко и мощно пробил в ближний верхний угол — 1:1.
В остатке первого тайма игра была равной, а единственный голевой момент имели "канониры", однако Габриэль Мартинелли не попал по воротам, когда Алиссон уже был отыгран.
Во втором тайме команды вновь перестали создавать опасные моменты, сосредоточившись на борьбе на отдалении от ворот.
На 71-й минуте вышедший на замену Харви Эллиотт пробил с дистанции, а мяч после рикошета от плеча Габриэля полетел в штангу.
На 72-й минуте "Ливерпуль" был обязан забивать. "Красные" убежали в контратаку, впятером выйдя на одного Деклана Райса, однако Трент Александер-Арнольд из пределов штрафной направил мяч в перекладину.
Других явных моментов ни одна из команд не создала. Ни те, ни другие уже не хотели рисковать.
"Арсенал" и "Ливерпуль" сыграли вничью, оставшись на своих местах по итогам тура. В целом результат выглядит справедливым, хотя у "красных" была прекрасная возможность вырвать победу.
"Ливерпуль" — "Арсенал". отчет о матче
23.12.2023 22:30
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Последние комментарии:
зинченко лишил сити лч
Теперь топит арсенал
Обычная хохляцкая 6лять поставившая себе вместо зубов унитаз
Жена его такая же хохляцкая шлюза с унитазом вместо зубов
Защищать зинченко могут только эстрогеновые куколды как суп
(ответить)
Ничья на руку Сити, конечно. Сейчас кдб вернется и они наберут ход.
Нельзя их списывать со счетов
(ответить)
Пенсы с обвисшими таблоидами сидели ждали поражение Арса или ЛФК
Ахахахахаха на зло этим пенсоДАЛБАЙОБАМ Короли Лондона и Убицы из Мерси катнули ничейку
САСИТЕ ЖИВОТНЫЕ ИБАННЫЕ
(ответить)
Хотя стоп, там же муж САФа судейством заправляет сейчас, тогда все ясно.
(ответить)
Гомогуннеры как обычно сначала xyecocили Хаверца, а теперь ему пятки лижут)
(ответить)
че вы тут обсуждаете, ебнуться, кому не посрать на матч гакпище и ссаки...мда
(ответить)
результат ничейный
Ахахахаха пенсоживотные как же мы на ваши ротаны желтенких пускаем
(ответить)
Сейчас бы судью из Манчестера, болельщика МЮ назначать на такой матч.
(ответить)
Пенсы, манки, пушкари, берегитесь чушкари!
Гегемон идет на трон, а вас отправит на страпон.
Рождество оно Христово, но и оно же и хреново.
Вест Хэм поколотит, а Ливерпуль бордовых окропит.
(ответить)
анальсенальцы не успевают сосать судейские хуи, чтобы им постоянно подсуживали. геи не становятся чемпионами, так что во второй половине чемпионата на свое законное гейское место будут опущены.
(ответить)
Думаю даже самые отбитые пидopacы гейгуннеры понимают что их никчёмный гейклуб отскочил.
Судейки тянут эту xyйню, это понятно. Другое дело что их самих не хватит на чемпионство. В том сезоне аж 8 очков и матч в запасе похерили.
(ответить)
Ливерпуль отскочил конечно( Если бы не ошибка Зины, не видать бы им ничьи
(ответить)
Сложно, конечно, на Энфилде. Но, Арсенал показал, что способен выдержать такой прессинг. Очень достойно, спасибо команде.
(ответить)
Хорошо что еще в кубке играть! Такие матчи смотреть настоящий кайф, хоть и нервный)
(ответить)
Арсенал уставшим выглядел... Колбаса по свежее была и заслуживала победу!
(ответить)
Чистейшая пенка на баскетболисте
Судейки внаглую очки отобрали второй раз
(ответить)
Отличная игра, Арс выстоял на Энфилде играя на встречных курсах, за что им огромное уважение.
Тренту не повезло, мяч скакнул прям перед ударом. Всех с наступающим, оч жаль что с травмой полег Цимикас. Надеюсь что с Диазом просто ушиб.
Теперь будем ждать еще 2 игры с Арсом, надеюсь не подохнут оба состава от такого количества игр. Но для нейтрального болельщика это матчи-огонь.
(ответить)
Салиба МОТМ забрал = стена!
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договорняки катают беспалевно
только чёрли играют в честный и футбол и занимают заслуженное 10 место
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Начали хорошо, но Зину так нельзя конечно с Саллахом оставлять, у Ливерпуля грамотно работала подстраховка с Сака и Мартинелли, а мы лоханулись. Второй тайм играли лучше красных, их игру до конца Арсенал принял и ответил очень достойно. Психологически как минимум не уступили. Энфилд свистел - это хорошо.) Стратегически ничья норм.
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