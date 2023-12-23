Тен Хаг: "Игроки "Юнайтед" способны забивать голы"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что его команда обладает игроками, способными забивать голы.

Поражение 2:0 от "Вест Хэма" в субботу означает, что "Юнайтед" уже более шести часов игрового времени не может забить.



Результативность атакующих игроков "Юнайтед" вроде Расмуса Хейлунда, Маркуса Рэшфорда, Антони и Алехандро Гарначо в этом сезоне Премьер-Лиги оставляет желать сильно лучшего, однако Тен Хаг не ставит под сомнение голевые таланты подопечных.



"У нас есть игроки, которые могут делать это. Они доказывали это в прошлом. Но в то же время мы должны понимать, что не делаем этого сообща, как команда. Мы должны взять за это ответственность. Суть футбола в том, чтобы выигрывать матчи и забивать голы".



"Они способны на это. Я знаю, что Рэшфорд может забивать, Хейлунд может забивать, Антони может забивать, Гарначо может забивать, Бруну (Фернандеш) может забивать, Скотт Мактоминей может забивать. Мы обладаем голевыми навыками в своей команде, а также умеем разыгрывать стандартные положения. Но в данный момент мы этого не делаем".



"Они должны сплотиться и верить в себя. Верить в том, что они могут делать это. Верить в то, что они могут открываться там, где им нужно открываться, а это штрафная площадь и особенно вратарская, если речь о нападающем", — цитирует Тен Хага The Independent.