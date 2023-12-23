"Тоттенхэм" чудом не упустил победу против "Эвертона"

Забив два быстрых гола, "Тоттенхэм" чудом не упустил победу в домашнем противостоянии с "Эвертоном" — 2:1.

В стартовом составе "шпор" произошло две перестановки. Вместо дисквалифицированных Дестини Удоджи и Ива Биссума появились Эмерсон Роял и Оливер Скипп.



В старт "ирисок" вернулся выздоровевший Виталий Миколенко. Он и Джаррад Брантуэйт заменили Бена Годфри и Майкла Кина.



Первое слово в матче сказали гости. Доминик Калверт-Левин вышел один на один, левее центра, но пробить не успел и был настигнут защитником.



Ответ хозяев последовал спустя две минуты. Бреннан Джонсон прострелил с правого фланга, а Ришарлисон ткнул мяч в ближний угол ворот — 1:0.



На 12-й минуте "Тоттенхэм" имел верную возможность для второго гола. Джонсон из центра штрафной замыкал прострел Рояла с левого фланга, но, находясь под прессингом со стороны защитника, пробил выше.



На 16-й минуте голкипер "шпор" Гульельмо Викарио совершил хороший сейв, отразив удар головой Калверт-Левина после навеса Миколенко с левого фланга.



Прошло еще две минуты, и "Эвертон" все-таки пропустил во второй раз. Джордан Пикфорд отразил удар Джонсона из пределов штрафной, но мяч отскочил к Сону Хен Мину, который поразил нижний угол ворот — 2:0.



Ближе к концу первого тайма "ириски" воспряли духом и даже несколько раз напрягли Викарио, но тот отразил все удары по своим воротам.



Эта расслабленность "шпор" едва не обернулась бедой. В начале второго тайма Андре Гомеш совершил перехват на чужой половине поля и сделал передачу на ближний края штрафной, откуда Калверт-Левин пробил мимо Викарио. К счастью для хозяев, португалец забрал мяч у Рояла с нарушением правил, поэтому гол не был засчитан.



На 62-й минуте "Тоттенхэму" снова повезло, потому что удар Джеймса Гарнера с правого края штрафной пришелся в основание дальней штанги.



На 75-й минуте "шпоры" впервые за долгое время показали зубы, но Пикфорд отразил плотный удар Деяна Кулусевски.



В конце концов "Эвертон" отыграл один гол. На 82-й минуте после розыгрыша углового мяч отскочил к Гомешу, и тот поразил дальний угол ворот — 2:1.



"Ириски" почувствовали, что еще могут спасти этот матч, и по-настоящему навалились. "Тоттенхэм" же принялся играть на отбой.



На шестой компенсированной минуте вышедший на замену Арно Данжума едва не спас гостей от поражения, но его удар по летящему мячу пришелся в крестовину, от которой мяч отскочил в линию ворот.



"Тоттенхэму" удалось забить два быстрых голах, но затем "шпоры" расслабились и утратили контроль над игрой — к их счастью, "Эвертон" долгое время не мог ничего предпринять и только в концовке вернул игре интригу, однако оказалось уже слишком поздно.



"Тоттенхэм" — "Эвертон". отчет о матче