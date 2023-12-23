Тен Хаг уверен, что МЮ справится с потерей Онана

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что его команда справится с потерей своего голкипера Андре Онана в связи с Кубком Африки.

Онана сыграл каждую минуту каждого матча "Юнайтед" в этом сезоне, однако приближается Кубок Африки, и ожидается, что Андре будет вызван сборную Камеруна на этот турнир.



Купленный минувшим летом у "Фенербахче" за 4.3 млн. фунтов Алтай Байындыр до сих пор даже не дебютировал за "Юнайтед", однако Тен Хаг верит в турецкого новичка и 37-летнего Тома Хитона.



"Когда он (Онана) уедет туда, у нас будет сильная группа вратарей в лице Байындыра и Тома Хитона, поэтому мы чувствуем себя комфортно".



"Конечно, мы надеемся, что Андре будет доступен как можно дольше, но если нет, у нас есть два голкипера, которые могут заменить его".



"Если они вызовут его, то вы знаете правила", — цитирует Тен Хага Daily Mail.



Добавим, Кубок Африки также может лишить "Юнайтед" марокканца Софьяна Амрабата, ивуарийца Амада Диалло и тунисца Ганнибала Межбри.