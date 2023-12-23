"Юнайтед" бит "Вест Хэмом"

"Манчестер Юнайтед" потерпел очередное поражение в этом сезоне, проиграв в гостях у "Вест Хэма" со счетом 2:0.

Относительно победы 3:0 над "Вулверхэмптоном" в стартовом составе "молотобойцев" произошло два изменения. Вместо Лукаша Фабиански и Найефа Агерда появились Альфонс Ареоля и Константинос Мавропанос.



По сравнению с 0:0 в гостях у "Ливерпуля" в старт "красных дьяволов" вернулись Аарон Ван-Биссака и Бруну Фернандеш, заменив Диогу Далота, и Софьяна Амрабата. 19-летний Вилли Камбвала появился вместо Рафаэля Варана.



"Вест Хэм" довольно активно начал матч, и уже на пятой минуте Эмерсон Палмери дальним ударом проверил голкипера "Юнайтед" Андре Онана.



Однако очень скоро темп упал, команды действовали без ворот. Игра откровенно навевала тоску.



Гости молчали до 35-й минуты, когда Антони хорошим пасом вывел Гарначо на удар по левому краю штрафной, однако Алехандро не смог пробить Ареоля.



На 40-й минуте Ареоля еще раз вступил в игру, отразив дальний удар Кобби Майну. "Дьяволы" определенно прибавили во второй половине первого тайма, но для гола сделали недостаточно.



Вскоре после начала второго тайма Джаррод Боуэн отметился ударом головой, однако Онана выловил мяч из под перекладины.



"Молотобойцы" стали наращивать темп и в итоге открыли счет на 72-й минуте. Лукас Пакета выполнил классный заброс на правый край штрафной, где Боуэн опустил мяч в ноги и со второй попытки пробил Онана — 1:0.



Хозяева воодушевились — настолько, что на 78-й минуте забили второй гол. Майну совершил потерю на своей половине поля, и Мохаммед Кудус в одиночку разобрался с Камбвала и Джонни Эвансом — 2:0.



В остатке матча "Вест Хэм" не позволил усомниться в своей победе. "Юнайтед" атаковал вяло, не создав реальных моментов.



"Юнайтед" испортил то позитивное впечатление, которое произвел во время матча против "Ливерпуля" в прошлый уикенд. "Вест Хэм" не показал ничего выдающегося, но все равно дважды нашел лазейку к воротам Онана.



"Вест Хэм" — "Манчестер Юнайтед". отчет о матче