"Юнайтед" бит "Вест Хэмом"

Джаррод Боуэн "Манчестер Юнайтед" потерпел очередное поражение в этом сезоне, проиграв в гостях у "Вест Хэма" со счетом 2:0.

Относительно победы 3:0 над "Вулверхэмптоном" в стартовом составе "молотобойцев" произошло два изменения. Вместо Лукаша Фабиански и Найефа Агерда появились Альфонс Ареоля и Константинос Мавропанос.

По сравнению с 0:0 в гостях у "Ливерпуля" в старт "красных дьяволов" вернулись Аарон Ван-Биссака и Бруну Фернандеш, заменив Диогу Далота, и Софьяна Амрабата. 19-летний Вилли Камбвала появился вместо Рафаэля Варана.

"Вест Хэм" довольно активно начал матч, и уже на пятой минуте Эмерсон Палмери дальним ударом проверил голкипера "Юнайтед" Андре Онана.

Однако очень скоро темп упал, команды действовали без ворот. Игра откровенно навевала тоску.

Гости молчали до 35-й минуты, когда Антони хорошим пасом вывел Гарначо на удар по левому краю штрафной, однако Алехандро не смог пробить Ареоля.

На 40-й минуте Ареоля еще раз вступил в игру, отразив дальний удар Кобби Майну. "Дьяволы" определенно прибавили во второй половине первого тайма, но для гола сделали недостаточно.

Вскоре после начала второго тайма Джаррод Боуэн отметился ударом головой, однако Онана выловил мяч из под перекладины.

"Молотобойцы" стали наращивать темп и в итоге открыли счет на 72-й минуте. Лукас Пакета выполнил классный заброс на правый край штрафной, где Боуэн опустил мяч в ноги и со второй попытки пробил Онана — 1:0.

Хозяева воодушевились — настолько, что на 78-й минуте забили второй гол. Майну совершил потерю на своей половине поля, и Мохаммед Кудус в одиночку разобрался с Камбвала и Джонни Эвансом — 2:0.

В остатке матча "Вест Хэм" не позволил усомниться в своей победе. "Юнайтед" атаковал вяло, не создав реальных моментов.

"Юнайтед" испортил то позитивное впечатление, которое произвел во время матча против "Ливерпуля" в прошлый уикенд. "Вест Хэм" не показал ничего выдающегося, но все равно дважды нашел лазейку к воротам Онана.

"Вест Хэм" — "Манчестер Юнайтед". отчет о матче


Метки Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2023 17:30

Количество просмотров Просмотров: 1570

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Последние комментарии:




  1. superperez101 23.12.2023 18:09 # superperez101
    Заметьте
    Ни одного залупупенса
    Все ждут матч красных машин

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  2. takernotagiver 23.12.2023 18:06 # takernotagiver
    Вест Хэм плюнул на кубок лиги и отдался на Энн Филде, чтоб выложиться на 100 процентов против МЮ. Ливер выложился на 100 процентов в мусорном кубке лиги перед матчем с прямым конкурентом за чемпионство))))

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  3. scauzer11 23.12.2023 18:02 # scauzer11
    ну а кули им теперь есть чем гордиться, на Энфилде же не пропустили)

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  4. superperez101 23.12.2023 18:02 # superperez101
    Мойша нагнул
    А Боуэн красава. В Ливерпуль его летом.

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  5. superperez101 23.12.2023 18:01 # superperez101
    Пока у скама крыса капитан - так и будут сосамбу делать
    Совсем как пидарастерка с наркотом

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  6. girasimus 23.12.2023 17:59 # girasimus
    Зато на Энфилде очко сберегли

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  7. shakur 23.12.2023 17:53 # shakur
    С победой королей Лондона - Вест Хэм!

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  8. gerrard08 23.12.2023 17:50 # gerrard08
    Твари все силы на матч жизни с нами выдали

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  9. hammersmith 23.12.2023 17:47 # hammersmith
    Вест Хэм

    Источник: http://fapl.ru/posts/104774/

    провсто ВЛАСТЕЛИНЫ ГАЛАКТИКИ. ебут всё, что движется!!

    БОУЭН,
    КУДУС,
    ПАКЕТА!!

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  10. superglor 23.12.2023 17:37 # superglor
    Роналду, Санчо, Рэшфорд. Кто следующая крыса, мешающая гениальному голландцу начать рвать лигу?

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  11. raven4uk 23.12.2023 17:34 # raven4uk
    Тэн Хаага выпнет новый владелец, без вариантов.

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  12. kellborn 23.12.2023 17:32 # kellborn
    Тен Хаагу нужно дать время

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  13. takernotagiver 23.12.2023 17:32 # takernotagiver
    Камбалла конечно лажанулся конкректно

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  14. hunter022 23.12.2023 17:32 # hunter022
    В следующем туре Юнайтед всех удивит...

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  15. reddebil 23.12.2023 17:31 # reddebil
    MU club pidorasov.

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