"Юнайтед" бит "Вест Хэмом"
"Манчестер Юнайтед" потерпел очередное поражение в этом сезоне, проиграв в гостях у "Вест Хэма" со счетом 2:0.
Относительно победы 3:0 над "Вулверхэмптоном" в стартовом составе "молотобойцев" произошло два изменения. Вместо Лукаша Фабиански и Найефа Агерда появились Альфонс Ареоля и Константинос Мавропанос.
По сравнению с 0:0 в гостях у "Ливерпуля" в старт "красных дьяволов" вернулись Аарон Ван-Биссака и Бруну Фернандеш, заменив Диогу Далота, и Софьяна Амрабата. 19-летний Вилли Камбвала появился вместо Рафаэля Варана.
"Вест Хэм" довольно активно начал матч, и уже на пятой минуте Эмерсон Палмери дальним ударом проверил голкипера "Юнайтед" Андре Онана.
Однако очень скоро темп упал, команды действовали без ворот. Игра откровенно навевала тоску.
Гости молчали до 35-й минуты, когда Антони хорошим пасом вывел Гарначо на удар по левому краю штрафной, однако Алехандро не смог пробить Ареоля.
На 40-й минуте Ареоля еще раз вступил в игру, отразив дальний удар Кобби Майну. "Дьяволы" определенно прибавили во второй половине первого тайма, но для гола сделали недостаточно.
Вскоре после начала второго тайма Джаррод Боуэн отметился ударом головой, однако Онана выловил мяч из под перекладины.
"Молотобойцы" стали наращивать темп и в итоге открыли счет на 72-й минуте. Лукас Пакета выполнил классный заброс на правый край штрафной, где Боуэн опустил мяч в ноги и со второй попытки пробил Онана — 1:0.
Хозяева воодушевились — настолько, что на 78-й минуте забили второй гол. Майну совершил потерю на своей половине поля, и Мохаммед Кудус в одиночку разобрался с Камбвала и Джонни Эвансом — 2:0.
В остатке матча "Вест Хэм" не позволил усомниться в своей победе. "Юнайтед" атаковал вяло, не создав реальных моментов.
"Юнайтед" испортил то позитивное впечатление, которое произвел во время матча против "Ливерпуля" в прошлый уикенд. "Вест Хэм" не показал ничего выдающегося, но все равно дважды нашел лазейку к воротам Онана.
"Вест Хэм" — "Манчестер Юнайтед". отчет о матче
23.12.2023 17:30
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Последние комментарии:
Заметьте
Ни одного залупупенса
Все ждут матч красных машин
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Вест Хэм плюнул на кубок лиги и отдался на Энн Филде, чтоб выложиться на 100 процентов против МЮ. Ливер выложился на 100 процентов в мусорном кубке лиги перед матчем с прямым конкурентом за чемпионство))))
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ну а кули им теперь есть чем гордиться, на Энфилде же не пропустили)
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Мойша нагнул
А Боуэн красава. В Ливерпуль его летом.
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Пока у скама крыса капитан - так и будут сосамбу делать
Совсем как пидарастерка с наркотом
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Зато на Энфилде очко сберегли
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С победой королей Лондона - Вест Хэм!
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Твари все силы на матч жизни с нами выдали
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Вест Хэм
Источник: http://fapl.ru/posts/104774/
провсто ВЛАСТЕЛИНЫ ГАЛАКТИКИ. ебут всё, что движется!!
БОУЭН,
КУДУС,
ПАКЕТА!!
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Роналду, Санчо, Рэшфорд. Кто следующая крыса, мешающая гениальному голландцу начать рвать лигу?
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Тэн Хаага выпнет новый владелец, без вариантов.
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Тен Хаагу нужно дать время
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Камбалла конечно лажанулся конкректно
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В следующем туре Юнайтед всех удивит...
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MU club pidorasov.
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