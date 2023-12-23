Гвардиола: "Мы закрыли главу"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что победой на клубном Чемпионате Мира его клуб "закрыл главу".

За семь с половиной лет своей работы в "Сити" Гвардиола выиграл каждый трофей, который был ему доступен. Последним из них стал клубный Чемпионат Мира, в финале которого "горожане" разгромили "Флуминенсе" со счетом 4:0 накануне.



Однако после очередного триумфа Гвардиола сразу дал понять, что он и его команда сохраняют мотивацию к новым достижениями.



"У нас было ощущение, что этой победой мы закроем главу, ведь мы выиграли все трофеи, и больше нам нечего выигрывать. Я чувствую, что дело сделано, теперь с этим покончено".



"Энцо (Мареска) помог нам сделать требл, Микель (Артета) был в моем штабе, а также это заслуга всех игроков, что были со мной с первого дня. Это заслуга наших капитанов — от Венсана (Компани) до Кайла (Уолкера). Все игроки помогли нам выступить на этом турнире и установить это невероятное достижение. Теперь наступает Рождество, и это время, чтобы купить новую книгу и начать писать ее заново. А эти последние восемь лет закончились".



"То, чего мы добились, невероятно. Сегодня мы будем праздновать, пока летим домой, завтра отдохнем, а затем постараемся купить новую книгу и начать писать красивые истории".



"Присутствующие здесь игроки по-прежнему голодны и мотивированы. Я очень рад за многих людей в этом клубе. Это красивый, красивый день, и когда я приезжал в Манчестер, то и подумать не мог, что мы сможем сделать это, завершив победой на клубном Чемпионате Мира", — цитирует Гвардиолу The Guardian.