Клопп объяснил, в чем Эндо превзошел Робертсона и Фабиньо

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, в чем его летний новичок Ватару Эндо превзошел Энди Робертсона и Фабиньо.

В августе "Ливерпуль" совершил неожиданное приобретение, пригласив 30-летнего Эндо из "Штутгарта" за 16.2 млн. фунтов. Изначально болельщики были скептично настроены в отношении японского опорника.



В отличие от Робертсона и Фабиньо, которые считаются одними из лучших приобретений "Ливерпуля" в эру Клоппа, Эндо не потребовалось много времени на адаптацию.



Ватару выходил в стартовом составе на каждый из пяти последних матчей "Ливерпуля", по-настоящему впечатлив своего наставника.



"Мы больше не даем время людям. Некоторые из самых больших игроков за мое время здесь нуждались в адаптации. Энди Робертсон не играл полгода, практически не участвуя в матчах, а в случае с Фабиньо нам пришлось изменить свою схему, чтобы он смог играть 6-го номера, и только тогда у него стало получаться".



"Эндо — один из самых трудолюбивых людей, что я встречал, и я рад, что теперь публика тоже может это видеть. Он дает нам нечто другое. Отборы — это его дело. У нас нет 20 игроков на поле, для которых отборы являются хобби", — цитирует Клоппа Daily Mirror.