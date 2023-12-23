Артета надеется, что "Арсенал" не попадет в "стиральную машину" на "Энфилде"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил надежду, что его команда избежит попадания в "стиральную машину" во время матча Премьер-Лини против "Ливерпуля".

Последний раз "Арсеналу" удавалось увезти три очка с "Энфилда" в рамках Премьер-Лиги еще в сентябре 2012, когда Артета был игроком "канониров".



Поэтому Артета заранее предупреждает свою команду, что та столкнется с враждебной атмосферой и попыткой "Ливерпуля" навязать свою игру.



"Это ("Энфилд") нечто другое, как и "Олд Траффорд". "Олд Траффорд" тоже обладает красивой атмосферой и историей, это невероятное место для выездов. Есть несколько таких мест в этой стране".



"Когда вы приезжаете на такие стадионы, то должны проявить себя как команда и показать, на что вы способны".



"Порой ты не показываешь своей лучшей игры и чувствуешь, что соперник доминирует над тобой. Ты словно не можешь выбраться из стиральной машины. Ты учишься преодолевать эти ситуации, но это приходит с опытом".



"Как нам избежать попадания в "стиральную машину"? Следовать игровому плану и всему, что мы обсуждали, а также включить собственную стиральную машину, которая очень мощная".



"Твое эмоциональное состояние имеет большое значение, когда играешь в гостях у таких больших соперников", — цитирует Артету Daily Mail.