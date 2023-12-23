Артета надеется, что "Арсенал" не попадет в "стиральную машину" на "Энфилде"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил надежду, что его команда избежит попадания в "стиральную машину" во время матча Премьер-Лини против "Ливерпуля".
Последний раз "Арсеналу" удавалось увезти три очка с "Энфилда" в рамках Премьер-Лиги еще в сентябре 2012, когда Артета был игроком "канониров".
Поэтому Артета заранее предупреждает свою команду, что та столкнется с враждебной атмосферой и попыткой "Ливерпуля" навязать свою игру.
"Это ("Энфилд") нечто другое, как и "Олд Траффорд". "Олд Траффорд" тоже обладает красивой атмосферой и историей, это невероятное место для выездов. Есть несколько таких мест в этой стране".
"Когда вы приезжаете на такие стадионы, то должны проявить себя как команда и показать, на что вы способны".
"Порой ты не показываешь своей лучшей игры и чувствуешь, что соперник доминирует над тобой. Ты словно не можешь выбраться из стиральной машины. Ты учишься преодолевать эти ситуации, но это приходит с опытом".
"Как нам избежать попадания в "стиральную машину"? Следовать игровому плану и всему, что мы обсуждали, а также включить собственную стиральную машину, которая очень мощная".
"Твое эмоциональное состояние имеет большое значение, когда играешь в гостях у таких больших соперников", — цитирует Артету Daily Mail.
23.12.2023 15:00
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их даже лидс обоссал, так что полное гакпо этот ваш энфилд
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Выебут вас на энфилде во все дыры. Надеется он блять
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