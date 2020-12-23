Клубы Премьер-Лиги снова позовут в Суперлигу

Организаторы Европейской Суперлиги планируют провести переговоры с клубами Премьер-Лиги об их участии в проекте.

На текущей неделе Европейская Суперлига получила второе дыхание благодаря решению Европейского суда, однако все шесть клубов "большой шестерки" Премьер-Лиги присягнули на верность УЕФА.



В апреле 2021 "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Ливерпуль" назвали себя среди 12 клубов-основателей Суперлиги, но из-за огромного негодования общественности объявили о выходе из проекта уже спустя 48 часов.



Тем не менее, компания A22, организатор Суперлиги, не теряет надежд заманить в свое соревнование из 64 участников британские клубы.



"Предложенный нами формат не подразумевает выход из своего национального чемпионата в какой-либо форме — а также является полностью меритократическим. Наше предложение предусматривает создание нового соревнования для матчей посреди недели, где в основе лежит повышение в классе и вылет. Это создает параллели с национальными чемпионатами — но английская Премьер-Лига и дальше будет управляться своими клубами".



"Предложение A22 является отправной точкой для диалога со всеми клубами. Разница до судебного вердикта и после в том, что теперь клубы могут выбирать свой путь, не испытывая страха санкций. То была несправедливая система", — цитирует представителя A22 издание i News.