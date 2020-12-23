Тен Хаг поддержал Хейлунда

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг выразил свою поддержку нападающему Расмусу Хейлунду.

Хейлунд ни разу не отличился в 13 сыгранных в Премьер-Лиге матчах после своего перехода из "Аталанты" за 72 миллиона фунтов минувшим летом.



Тем не менее, Тен Хаг не спешит критиковать своего подопечного. Эрик уверен, что голы придут, когда партнеры по команде будут лучше поддерживать 20-летнего датчанина.



"У него отличный настрой. Думаю, он очень хорошо себя проявляет под давлением, он справляется с этим".



"Но дело не только в Расмусе Хейлунде, а также в Маркусе Рэшфорде, Гарначо, Антони, Бруну Фернандеше и Скотте Матоминее".



"И не забывайте наших крайних защитников, которым отводится важная роль в нашей игре. Уверен, мы прибавим, особенно когда все наши игроки будут в строю. Когда наш состав станет более сбалансированным, мы будем создавать больше моментов", — цитирует Тен Хага ESPN.