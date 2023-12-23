Мерфи: "Ливерпуль" не проиграет "Арсеналу"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи считает, что ничья — это максимум, на который может рассчитывать "Арсенал" во время своего выезда на "Энфилд" в субботу.

В субботу на "Энфилде" сойдутся две первые на данный момент команды Премьер-Лиги. В этом сезоне "Ливерпуль" очень сильно выступает дома, и Мерфи не может себе представить, что "Арсенал" уедет с тремя очками.



"Обычно мы хорошо играем против "Арсенала" на "Энфилде". Я не думаю, что "Ливерпуль" проиграет. Думаю, в лучшем случае "Арсенал" получит ничью. Даже в прошлом году, когда "Арсенал" повел 2:0, "Ливерпуль" вернул их на место".



"Там (на "Энфилде") сложно побеждать. Вообще-то, я ожидаю, что "Ливерпуль" обыграет их".



"Если я увижу победу "Арсенала", это будет сюрпризом больше, чем увидеть победу "Ливерпуля".



"Будучи претендентом на титул, ты всегда будешь под микроскопом. Но у "Ливерпуля" нет с этим проблем. Они выиграли каждый свой домашний матч в этом сезоне до прошлого воскресенья (0:0 с "Манчестер Юнайтед"), когда они впервые не забили дома".



"Было бы глупо критиковать их домашнюю форму — до того матча (с МЮ) они находились на вершине лиги".



"Летом они столкнулись с большими изменениями. Думаю, большинство фанатов "Ливерпуля", если не все, оторвали бы вам руку, если бы вы предложили им оказаться там, где они находятся сейчас".



"Их дела идут очень хорошо, и я ожидаю увидеть реакцию против "Арсенала", — сообщил Мерфи talkSPORT.