Постекоглу не напрягают дисциплинарные проблемы "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу признался, что его не сильно беспокоит неважная дисциплинарная статистика своей команды.

В прошлый уикенд полузащитник "Тоттенхэма" Ив Биссума получил свою вторую красную карточку в этом сезоне и теперь пропустит четыре матча.



Ближайшую игру — против "Эвертона" в субботу" — пропустит и накопивший пять "горчичников" защитник Дестини Удоджи, однако обилие карточек не напрягает Постекоглу.



"Нет, не особо. Разумеется, это не очень хорошо для нас, потому что мы расплачиваемся за это в матчах, мы расплачиваемся за это после матчей. Игроки хорошо осознают, какое влияние оказывают такие вещи, и я уверен, этот опыт научит их кое-чему".



"Мой опыт в футболе говорит, что лучшее лекарство от такого рода вещей — это отсутствие игроков. Если они будут чувствовать, что их не хватает, тогда они достаточно быстро исправятся. Надеюсь, мы продолжим побеждать, а отсутствующие парни извлекут свой урок".



"Если взять Бисса, то его первая красная карточка была глупой — он глупым образом получил вторую желтую. А что касается прошлой недели, то люди могут говорить, что пожелают, но он просто выбрал неправильный момент времени для отбора. Это не так, что он хотел сыграть грязно".



"Такие вещи будут случаться, и в современном футболе это не сойдет тебе с рук, потому что, даже если рефери не видел этого, то включится VAR, и он (Биссума) поплатился за это. Игроки хорошо понимают, что, если они получат красные карточки, команда будет страдать без них в матче или нескольких матчах подряд".



"Я всегда чувствовал, что лучшее лекарство — это когда парень чувствует, что его не хватает. Это помогает не дать удалению повлиять на твою игру, а заодно понять, какое влияние это может оказать на команду".



"В данный момент у нас нет порядка с этим, и отсутствующие парни сразу возвращаются к игре, потому что нам не хватает игроков. Однако они пропускают важные матчи, и это лучшее лекарство".



"Я всегда своего рода понимал, что все они — человеческие создания, и они будут совершать ошибки. Как и все мы, они заслуживают шанс извлечь урок из этих ошибок", — цитирует Постекоглу Evening Standard.