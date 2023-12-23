МЮ обдумывает покупку Эн-Несири

"Манчестер Юнайтед" обдумывает приобретение нападающего "Севильи" Юссефа Эн-Несири.

Из-за правил финансового фейр-плей трансферный бюджет "Юнайтед" на январь крайне ограничен, однако "красные дьяволы" отчаянно нуждаются в усилении нападения, учитывая неважную форму Расмуса Хейлунда, Маркуса Рэшфорда и Антони Мартиаля.



"Юнайтед" подыскал для себя бюджетный вариант в лице Серу Гирасси, который забил 17 голов за "Штутгарт" в этом сезоне Бундеслиги.



Гирасси доступен для трансфера всего за 15 миллионов фунтов, однако The Sun может подтвердить, что 27-летний гвинеец предпочитает перейти в "Тоттенхэм".



В сложившейся ситуации "Юнайтед" переключил свое внимание на Эн-Несири, которого скауты "красных дьяволов" будут просматривать во время субботнего матча "Севильи" в Ла Лиге против "Атлетико".



Эн-Несири является ведущим нападающим "Севильи" с января 2020, в течение этого времени дважды выиграв Лигу Европы с командой из столицы Андалусии.



В этом сезоне 26-летний марокканец забил только пять голов в Ла Лиге, однако нужно учитывать, что вся "Севилья" выступает неважно и занимает только 14-е место в своем первенстве.



Для приобретения Эн-Несири посреди сезона должно хватить примерно 16 млн. фунтов.