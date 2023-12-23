Клопп не считает матч против "Арсенала" важным для чемпионской гонки

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что результат матча против "Арсенала" не будет иметь большого значения для чемпионской гонки Премьер-Лиги.

На момент начала 18-го тура "Арсенал" и "Ливерпуль" занимали первые две строчки в таблице, а значит в случае победы "красные" смогут перехватить лидерство.

Однако Клопп убежден, что сейчас еще слишком рано, чтобы считать какие-либо расклады в чемпионской гонке.

"Больше всего я люблю, когда ты первый и имеешь 55 очков отрыва, потому что это чистое наслаждение. Но и позиция, в которой мы находимся, не так плоха".

"Это будет 18-й тур? Значит после "Арсенала" будет еще 20 матчей, и если мы победим их, это не обеспечит нам титул, а если они победят, это не обеспечит им титул, даже если заголовки будут утверждать обратное".

"Вообще-то, я особо не думаю об этом. Меня просто интересует игра завтра, а не то, что она значит для остатка сезона".

"Мы занимаем нормальную позицию. Мы не чувствуем, что она исключительно хороша, и не говорим: "Вау, как мы здесь оказались?!" Думаю, мы заслуживаем быть там, где находимся, но это только отправная точка".

"Вот в марте или апреле может быть момент, когда ты подумаешь: "Окей, это матч за шесть очков, ты побеждаешь и выкидываешь их из гонки или вроде того". Но, очевидно, до этого еще далеко, и никто не думает о такого рода вещах".

"Это просто суперважный футбольный матч", — цитирует Клоппа The Independent.


Метки Арсенал, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2023 09:00

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Последние комментарии:




  1. apl-nash 23.12.2023 10:10 # apl-nash
    Клопп - Гегемон!

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  2. alienripley 23.12.2023 09:08 # alienripley
    С этим я тоже согласен..можно выиграть Ливерпуль и проиграть например условному лютону.. сезон тока в разгаре..

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