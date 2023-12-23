Клопп не считает матч против "Арсенала" важным для чемпионской гонки

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что результат матча против "Арсенала" не будет иметь большого значения для чемпионской гонки Премьер-Лиги.

На момент начала 18-го тура "Арсенал" и "Ливерпуль" занимали первые две строчки в таблице, а значит в случае победы "красные" смогут перехватить лидерство.



Однако Клопп убежден, что сейчас еще слишком рано, чтобы считать какие-либо расклады в чемпионской гонке.



"Больше всего я люблю, когда ты первый и имеешь 55 очков отрыва, потому что это чистое наслаждение. Но и позиция, в которой мы находимся, не так плоха".



"Это будет 18-й тур? Значит после "Арсенала" будет еще 20 матчей, и если мы победим их, это не обеспечит нам титул, а если они победят, это не обеспечит им титул, даже если заголовки будут утверждать обратное".



"Вообще-то, я особо не думаю об этом. Меня просто интересует игра завтра, а не то, что она значит для остатка сезона".



"Мы занимаем нормальную позицию. Мы не чувствуем, что она исключительно хороша, и не говорим: "Вау, как мы здесь оказались?!" Думаю, мы заслуживаем быть там, где находимся, но это только отправная точка".



"Вот в марте или апреле может быть момент, когда ты подумаешь: "Окей, это матч за шесть очков, ты побеждаешь и выкидываешь их из гонки или вроде того". Но, очевидно, до этого еще далеко, и никто не думает о такого рода вещах".



"Это просто суперважный футбольный матч", — цитирует Клоппа The Independent.