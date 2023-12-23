777 Partners приблизился к покупке "Эвертона"

Инвестиционный фонд 777 Partners сделал большой шаг к покупке "Эвертона" получив одобрение Управления по финансовому регулированию и контролю Великобритании (Financial Conduct Authority).

Нынешний хозяин "Эвертона" Фархад Мошири заключил соглашение с 777 Partners еще в сентябре. Базирующийся в Майами фонд должен был выкупить всю долю акций британо-иранского бизнесмена в размере 94.1%.



Однако затем начался долгий процесс согласования сделки с Премьер-Лигой и FA. К процессу также подключилось FCA, чье одобрение необходимо любой компании, планирующей какую-либо финансовую активность в Великобритании.



777 Partners состоит из множества компаний в различных областях, причем к ряду из них поданы судебные иски в США. Несмотря на это, FCA дало зеленый свет американскому инвестиционному фонду, сообщает The Athletic.



Теперь 777 Partners рассчитывает получить одобрение и от Премьер-Лиги с FA, что потенциально поможет "Эвертону" избежать введения внешней администрации и снятия еще одной порции очков.



Добавим, 777 Partners уже владеет долями в "Дженоа", "Стандарте", "Ред Стар", "Васко да Гаме" и "Герте".