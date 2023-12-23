Полузащитник "Манчестер Сити" Родри развеял опасения насчет своей травмы, полученной в финале клубного Чемпионата Мира против "Флуминенсе".

Накануне Родри помог "Сити" разгромить "Флуминенсе" со счетом 4:0 в Саудовской Аравии и впервые в своей истории стать клубным чемпионом Мира.



Однако этот успех оказался омрачен травмой Родри, который во втором тайме пострадал в столкновении с полузащитником Александером и, ненадолго вернувшись на поле, все же был заменен.



К счастью, после финального свистка Родри смог выйти на поле, получить свою награду лучшему игроку матча и поучаствовать в церемонии награждения. 27-летний испанец обещает, что будет готов сыграть против "Эвертона" 27 декабря.



"Сегодня мне очень повезло. Это было одно из худших столкновений в моей карьере. Мне было так страшно из-за ощущений в своем колене, но, к счастью, все обошлось".



"Я сказал этому игроку: "Ты не можешь делать такого рода вещи".



"Сегодня я выиграл больше, чем трофей. Я возвращаюсь домой целым и невредимым, но я был очень близок к тому, чтобы заплакать. Я был очень обеспокоен, но все обошлось".



"Да, я буду готов к "Эвертону". Мне больно, потому что это было жестко, но я не пострадал", — сообщил Родри Sky Sports.