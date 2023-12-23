18-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы
В субботу, 23 декабря, шестью поединками продолжится 18-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ВЕСТ ХЭМ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз
"Вест Хэм" набрал 13 очков в шести последних матчах Премьер-Лиги (4 победы, 1 ничья) — только на одно меньше, чем в 11 первых этого сезона. "Манчестер Юнайтед" потерпел 12 поражений в 25 матчах этой кампании с учетом всех соревнований — как за всю прошлую (62 матча). "Молотобойцы" выиграли лишь одну из пяти последних встреч с "красными дьяволами" в Премьер-Лиге (4 поражения).
К услугам "Вест Хэма" оправившиеся после болезней Найеф Агерд и Максвел Корне.
"Юнайтед" на пару недель потерял защитника Виктора Линделефа. Диогу Далот дисквалифицирован на этот матч. Кристиан Эриксен возобновил тренировки, но Лисандро Мартинес, Каземиро и Мейсон Маунт будут отсутствовать до середины января.
ФУЛХЭМ — БЕРНЛИ 18:00
"Фулхэм" забил уже 13 голов в декабре, и это лучший показатель клуба за календарный месяц в высшем дивизионе с 1966 года. "Бернли" набрал только одно очко в пяти последних выездных матчах Премьер-Лиги. "Дачники" проиграли три из четырех последних домашних встреч с "бордовыми" во всех соревнованиях.
Нападающий "Фулхэма" Рауль Хименес отбывает дисквалификацию. Тим Рим и Адама Траоре все еще травмированы, но Виллиан уже поправился.
Полузащитник "Бернли" Аарон Рэмси решил свои проблемы с коленом. Должны вернуться в строй и Йоханн Берг Гудмундссон с Джеком Корком. Чарли Тэйлор завершил отбывать свою дисквалификацию.
ЛУТОН — НЬЮКАСЛ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Лутон" второй раз подряд в этом сезоне может оформить четыре поражения подряд в Премьер-Лиге. "Ньюкасл" одержал лишь одну победу в 10 последних выездных матчах чемпионата (4 ничьи, 5 поражений). "Шляпники" выиграли только одну из восьми последних встреч с "сороками" во всех соревнованиях (4 ничьи, 3 поражения).
Полузащитник "Лутона" Марвелус Накамба пропускает этот матч из-за перебора желтых карточек. Коли Вудроу еще на прошлой неделе возобновил тренировки.
Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак под вопросом из-за проблем с пахом. Фабиан Шер и Жоэлинтон должны быть в порядке. Эмиль Крафт и Энтони Гордон пройдут фитнес-тест.
НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — БОРНМУТ 18:00
После 17 первых матчей прошлого сезона Премьер-Лиги у "Ноттингем Форест" было столько же очков — 14. "Борнмут" набрал 13 очков из 15 последних доступных. "Лесники" не выиграли ни одной из шести последних встреч с "вишенками" в чемпионате (2 ничьи, 4 поражения).
"Форест" предстоит оценить состояние Сержа Орье, Фелипе и Ибраима Сангаре.
Полузащитник "Борнмута" Алекс Скотт залечил свое колено. Макс Аарон приступил к тренировкам после повреждения задней поверхности бедра. Хамед Траоре все еще болеет.
ТОТТЕНХЭМ — ЭВЕРТОН 18:00
"Тоттенхэм" забивает уже 29 матчей Премьер-Лиги кряду. "Эвертон" выиграл все четыре последних поединка чемпионата. "Шпоры" потерпели лишь одно поражение в 21 последней встрече с "ирисками" в Премьер-Лиге (10 побед, 10 ничьих) — 1:0 в сентябре 2020.
"Тоттенхэм" лишен сразу восьми игроков, включая дисквалифицированных Дестини Удоджи и Ива Биссума. Однако Джовани Ло Чельсо и Бреннан Джонсон уже в строю.
Левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко, пропустивший два последних матча из-за травмы, снова готов играть. Шеймус Коулмен под вопросом. Эшли Янг и Абдулай Дукуре команде не помогут.
ЛИВЕРПУЛЬ — АРСЕНАЛ 20:30
"Ливерпуль" забивал на протяжении 26 матчей Премьер-Лиги кряду, пока не сыграл с "Манчестер Юнайтед" без голов в прошлый уикенд. "Арсенал" выиграл семь из девяти последних поединков во всех соревнованиях (1 ничья, 1 поражение). "Красные" не проигрывают "канонирам" уже 10 домашних встреч кряду в Премьер-Лиге (7 побед, 3 ничьи)
Полузащитник "Ливерпуля" Райан Гравенберх должен решить свои проблемы с задней поверхностью бедра вовремя. Энди Робертсон, Алексис Макаллистер и Диогу Жота вернутся в январе.
"Арсенал" рассчитывает на возвращение Такехиро Томиясу, Томаса Партея и Мохамеда Эльнени в начале января. Юрриену Тимберу и Фабиу Виейра потребуется больше времени.
23.12.2023 06:00
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Норм матчи
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Шолсей играет? Ну тогда и нахер надо.
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ТОП-10 лучших футбольных тренеров года по версии УЕФА.
Хосеп Гвардиола
Предсказуемо, лучшим тренером сезона 2022/23 стал наставник Манчестер Сити — Хосеп Гвардиола. Команда под его руководством выиграла требл. "Горожане" стали чемпионами АПЛ третий сезон кряду, подтверждая свою доминацию в чемпионате. Также клуб стал победителем Кубка Англии, а на европейской арене триумфально сыграл в Лиге чемпионов, завоевав главный еврокубковый трофей.
Под руководством Гвардиолы Манчестер Сити забил 151 гол во всех турнирах. Команда в своем стиле доминировала над соперниками, имея преимущество по всем параметрам. Даже контроль мяча в среднем за сезон у "горожан" составил почти 64%.
Лучано Спаллетти
Второе место тоже не стало удивлением. Лучано Спаллетти сотворил сенсацию в чемпионате Италии и удивил как футбольных экспертов, так фанатов и любителей делать ставки на футбол. Под руководством этого тренера ФК Наполи стал чемпионом Италии впервые со времен Марадоны.
Спаллетти провел огромную работу с командой. Клуб летом 2022 года распродал многих ключевых на то время игроков и тренеру пришлось создавать команду на сезон почти с нуля, собрать хороший состав, настроить тактику и взаимодействие на поле. И команда навела шороху в сезоне 2022/23 не только в чемпионате, но и на международном уровне.
Важность Спаллетти в Наполи можно увидеть наглядно. В сезоне 2022/23 команда разрывала соперников и с большим отрывом возглавляла турнирную таблицу. В текущем же сезоне коллектив после 14 туров выпал из зоны попадания в Лигу чемпионов и идет на пятой позиции, заметно уступая в очных играх с топ-командами.
Симоне Индзаги
Симоне Индзаги стал третьим в топ-рейтинге. Тренер Интера привел команду ко второму месту в Серии А, уступив только Наполи, который в сезоне 2022/23 остановить было почти невозможно. Но главным достижением стал выход команды в финал Лиги чемпионов. Интер в полуфинале без проблем разобрался с другим итальянским клубом, переиграв Милан с общим счетом 3:0, а в финале только с минимальным счетом проиграл Манчестер Сити. Фактически, Симоне Индзаги проиграл конкуренцию только Хосепу Гвардиоле и Лучано Спаллетти. Поэтому логично, что тренер расположился в топ-списке непосредственно после конкурентов.
Кто еще попал в топ-10
На четвертом месте оказался Роберто Де Дзерби. Брайтон идеально подошел под тренерский стиль итальянца. Команда под его руководством показывает современный и интересный футбол. Топ-5 замыкает Микель Артета, находящийся у руля Арсенала.
Места 6 по 10 занимают следующие тренеры:
Златко Далич — дошел до полуфинала ЧМ-2022 со сборной Хорватии;
Хосе Луис Мендилибар — выиграл Лигу Европы с Севильей;
Дидье Дешам — финалист ЧМ-2022 со сборной Франции;
Дэвид Мойес — победитель Лиги конференций с Вест Хэмом;
Франк Хайзе — второе место в чемпионате Франции с Лансом, проиграв только на одно очко ПСЖ.
Примечательно, что сразу трое тренеров в топ-5 — итальянцы.
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Верните Рому, пидоры!
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