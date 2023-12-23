18-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 23 декабря, шестью поединками продолжится 18-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ ХЭМ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Вест Хэм" набрал 13 очков в шести последних матчах Премьер-Лиги (4 победы, 1 ничья) — только на одно меньше, чем в 11 первых этого сезона. "Манчестер Юнайтед" потерпел 12 поражений в 25 матчах этой кампании с учетом всех соревнований — как за всю прошлую (62 матча). "Молотобойцы" выиграли лишь одну из пяти последних встреч с "красными дьяволами" в Премьер-Лиге (4 поражения).



К услугам "Вест Хэма" оправившиеся после болезней Найеф Агерд и Максвел Корне.



"Юнайтед" на пару недель потерял защитника Виктора Линделефа. Диогу Далот дисквалифицирован на этот матч. Кристиан Эриксен возобновил тренировки, но Лисандро Мартинес, Каземиро и Мейсон Маунт будут отсутствовать до середины января.



ФУЛХЭМ — БЕРНЛИ 18:00



"Фулхэм" забил уже 13 голов в декабре, и это лучший показатель клуба за календарный месяц в высшем дивизионе с 1966 года. "Бернли" набрал только одно очко в пяти последних выездных матчах Премьер-Лиги. "Дачники" проиграли три из четырех последних домашних встреч с "бордовыми" во всех соревнованиях.



Нападающий "Фулхэма" Рауль Хименес отбывает дисквалификацию. Тим Рим и Адама Траоре все еще травмированы, но Виллиан уже поправился.



Полузащитник "Бернли" Аарон Рэмси решил свои проблемы с коленом. Должны вернуться в строй и Йоханн Берг Гудмундссон с Джеком Корком. Чарли Тэйлор завершил отбывать свою дисквалификацию.



ЛУТОН — НЬЮКАСЛ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Лутон" второй раз подряд в этом сезоне может оформить четыре поражения подряд в Премьер-Лиге. "Ньюкасл" одержал лишь одну победу в 10 последних выездных матчах чемпионата (4 ничьи, 5 поражений). "Шляпники" выиграли только одну из восьми последних встреч с "сороками" во всех соревнованиях (4 ничьи, 3 поражения).



Полузащитник "Лутона" Марвелус Накамба пропускает этот матч из-за перебора желтых карточек. Коли Вудроу еще на прошлой неделе возобновил тренировки.



Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак под вопросом из-за проблем с пахом. Фабиан Шер и Жоэлинтон должны быть в порядке. Эмиль Крафт и Энтони Гордон пройдут фитнес-тест.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — БОРНМУТ 18:00



После 17 первых матчей прошлого сезона Премьер-Лиги у "Ноттингем Форест" было столько же очков — 14. "Борнмут" набрал 13 очков из 15 последних доступных. "Лесники" не выиграли ни одной из шести последних встреч с "вишенками" в чемпионате (2 ничьи, 4 поражения).



"Форест" предстоит оценить состояние Сержа Орье, Фелипе и Ибраима Сангаре.



Полузащитник "Борнмута" Алекс Скотт залечил свое колено. Макс Аарон приступил к тренировкам после повреждения задней поверхности бедра. Хамед Траоре все еще болеет.



ТОТТЕНХЭМ — ЭВЕРТОН 18:00



"Тоттенхэм" забивает уже 29 матчей Премьер-Лиги кряду. "Эвертон" выиграл все четыре последних поединка чемпионата. "Шпоры" потерпели лишь одно поражение в 21 последней встрече с "ирисками" в Премьер-Лиге (10 побед, 10 ничьих) — 1:0 в сентябре 2020.



"Тоттенхэм" лишен сразу восьми игроков, включая дисквалифицированных Дестини Удоджи и Ива Биссума. Однако Джовани Ло Чельсо и Бреннан Джонсон уже в строю.



Левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко, пропустивший два последних матча из-за травмы, снова готов играть. Шеймус Коулмен под вопросом. Эшли Янг и Абдулай Дукуре команде не помогут.



ЛИВЕРПУЛЬ — АРСЕНАЛ 20:30



"Ливерпуль" забивал на протяжении 26 матчей Премьер-Лиги кряду, пока не сыграл с "Манчестер Юнайтед" без голов в прошлый уикенд. "Арсенал" выиграл семь из девяти последних поединков во всех соревнованиях (1 ничья, 1 поражение). "Красные" не проигрывают "канонирам" уже 10 домашних встреч кряду в Премьер-Лиге (7 побед, 3 ничьи)



Полузащитник "Ливерпуля" Райан Гравенберх должен решить свои проблемы с задней поверхностью бедра вовремя. Энди Робертсон, Алексис Макаллистер и Диогу Жота вернутся в январе.



"Арсенал" рассчитывает на возвращение Такехиро Томиясу, Томаса Партея и Мохамеда Эльнени в начале января. Юрриену Тимберу и Фабиу Виейра потребуется больше времени.