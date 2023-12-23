"Вилла" упустила возможность возглавить Премьер-Лигу

"Астон Вилла" упустила возможность минимум на сутки возглавить Премьер-Лигу, сыграв дома с "Шеффилд Юнайтед" только вничью 1:1.

Имея подавляющее игровое преимущество, хозяева "Вилла Парк" никак не могли забить, а на 87-й минуте и вовсе пропустили. Это Кэмером Арчер с границы вратарской площадки замкнул передачу партнера от лицевой линии.



Команда Унаи Эмери из последних сил бросилась отыгрываться и на 10-й компенсированной минуте избежала поражения благодаря вышедшему на замену Николо Дзаньоло, который в борьбе на втором этаже опередил голкипера "клинков".



Ничья 1:1 означает, что "Вилла" лишь догнала по очкам "Арсенал", однако по дополнительным показателям "канониры" впереди.



Кроме того, "Шеффилд Юнайтед" положил конец рекордной серии "Виллы" из 15 домашних побед подряд в Премьер-Лиге.



"Астон Вилла" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче