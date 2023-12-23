Хирург уверен, что Джеймс вернется в форму до Евро-2024

Хирург Лассе Лемпайнен выразил уверенность, что капитан "Челси" Рис Джеймс успеет вернуться в свою лучшую форму до Евро-2024 следующим летом.

В минувший четверг Джеймс перенес операцию на задней поверхности бедра. Уже пропустив два месяца этого сезона, сейчас впереди у Риса еще до четырех месяцев отсутствия.



Кажется, что участие Джеймса на Евро-2024 находится под большим вопросом, однако Лемпайнен уверен, что проведенная им операцию только поможет Рису отправиться на турнир в Германии.



"Мы провели операцию на задней поверхности его правого бедра в Турку, Финляндия, и все прошло очень хорошо. Мы провели ряд клинических исследований и рассмотрели различные мнения, и после тщательных размышлений все мы сошлись на том, чтобы сделать операцию. Мы были уверены, что это правильное лечебное решение. В пятницу утром мы составили индивидуальный план реабилитации для Риса, и теперь он будет идти на поправку".



"Я очень уверен, что Рис вернется в свою лучшую форму до Чемпионата Европы. "Челси" решит, сколько времени это займет, но, вероятнее всего, речь о периоде в три-четыре месяца", — сообщил Лассе Лемпайнен The Telegraph.